Личная жизнь Святослава Вакарчука: романы с замужними, разрыв 20-летних отношений и появление двух детей

Святослав Вакарчук, Евгения Яцута, Ляля Фонарева

Реклама

Украинский певец и лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук за около 30 лет сценической деятельности всегда старался оставлять личную жизнь вне публичности.

Но после выхода документального фильма «Океан Эльзы: Наблюдение Шторма» интерес к его семье вырос в разы. Зрители впервые увидели жену и детей музыканта, о которых он годами молчал. Поэтому редакция ТСН.ua собрала все, что известно об отношениях, расставании и отцовстве артиста.

Первая любовь Святослава Вакарчука и свидание в университете

Святослав Вакарчук в свое время делился, что впервые влюбился еще в студенческие годы. Будущий музыкант учился на физическом факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко, и именно там состоялась его первая романтическая встреча.

Реклама

Святослав Вакарчук на архивном фото

«Мы встретились в одной аудитории. Все было прилично, даже очень застенчиво. Я с девушкой поговорил, и у нас завязались отношения. Но скоро эта история любви закончилась», — вспоминал певец.

Тогда молодой Святослав еще не догадывался, что совсем скоро его жизнь перевернется благодаря музыке и новой любви.

Первая жена Вакарчука — Ляля Фонарева

После студенческих лет сердце артиста недолго оставалось одиноким. Еще до получения диплома Святослав встретил человека, который стал его музой и спутницей на два десятилетия — Лялю Фонареву.

Она была старше музыканта на два года, работала арт-директором «Океана Эльзы» и имела незаурядное чувство стиля, поэтому на первых этапах была еще и стилисткой. До встречи с певцом Ляля была замужем за стилистом Владимиром Тарасюком и воспитывала дочь Диану. Ради новой любви Фонарева разорвала предыдущие отношения, а Вакарчук принял ее ребенка как родного.

Реклама

Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева / © rustars.tv

Их история началась в 2000-х, когда «Океан Эльзы» стремительно набирал популярность. Именно тогда Ляля вернулась с учебы в престижной лондонской школе стилистов и присоединилась к команде группы. Ее талант, изящество и внутреннее спокойствие поразили фронтмена с первого взгляда. Поговаривали, что они тайно могли заключить брак в 2015 году.

«Все браки заключаются на небесах. И я больше ничего не хочу говорить. Это наше внутреннее дело», — говорил артист, избегая обсуждений личной жизни.

Лялю неоднократно называли музой Вакарчука — именно ей он посвятил много песен. Она снималась в клипе «Холодно» и работала с группой.

Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева с дочкой Дианой / © facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Общих детей у пары не было, но Диану, дочь Ляли от первого брака, Святослав по некоторым данным якобы удочерил. Впоследствии она снялась в клипе «Без бою» и даже стала продюсером видео на песню «Знову».

Реклама

Но в 2021 году Святослав Вакарчук неожиданно объявил о расставании с Лялей Фонаревой. В причины ни артист, ни его уже бывшая избранница вдаваться не стали. Впрочем, тогда близкий к семье поэт Евгений Рыбчинский намекнул, что их отношения могли быть связаны с карьерными решениями музыканта.

«После более чем 20 лет счастливой жизни наши дороги разошлись. Ляля и я всегда были, есть и будем близкими людьми. Я бесконечно благодарен ей за более чем двадцать лет, что мы прошли вместе. За любовь, за мудрость, за опору. Благодарен за нашу дочь Диану. Благодарен за все», — написал тогда артист в заявлении.

Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева

Слухи о романе с Виталиной Мусиенко

После объявления о разводе начали распространяться слухи, что у Вакарчука роман с молодой исполнительницей Виталиной Мусиенко — победительницей «Голоса страны». Девушка была участницей команды Вакарчука и сопровождала его в туре проекта «Оранжерея».

На сцене они часто нежно держались за руки и якобы вне сцены проводили много времени вместе, что вызвало волну обсуждений. Сам артист тогда заверил, что их связывали только рабочие отношения.

Реклама

«Это слухи глупые, их не надо комментировать, я взрослый человек», — отмечал исполнитель.

Святослав Вакарчук и Виталина Мусиенко / © пресслужба каналу "1+1"

Святослав Вакарчук и Виталина Мусиенко / © instagram.com/vitalinamusiienko

Новая избранница музыканта и рождение двоих детей

Но в том же 2021 году стало известно, что Святослав Вакарчук закрутил роман с продюсером Евгенией Яцутой, совладелицей компании Radioaktive Film, которая снимала клипы для «Океана Эльзы».

Интересно, что летом 2021 года певец подтвердил развод с Фонаревой, а уже в августе стало известно, что он впервые стал отцом — у него с Яцутой родился сын Иван. Через год в 2022-м Евгения подарила артисту еще и дочь Соломию.

Сын и дочь Святослава Вакарчука / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

«С одной стороны, можно сказать, Боже, как тяжело, что во время войны у тебя рождаются дети. А с другой стороны, если бы у меня не было маленького сына и сейчас дочери, которые дают бешеную силу и энергию тебе, то, может, мне было бы тяжелее переживать эту войну. Может, это и хорошо, что сейчас у меня есть такой оберег как они. Это очень вдохновляет», — трогал знаменитость.

Реклама

Известно, что Евгения моложе Святослава на семь лет, активно работает в киноиндустрии. Она продюсирует рекламу для международных брендов, клипы и сериалы. Также она помогала в производстве мини-сериала от HBO «Чернобыль». Кроме того, продюсер воспитывает еще одну дочь от предыдущего брака с режиссером Денисом Сониным. Кстати, история повторилась — Яцута бросила своего экс-супруга ради любви с Вакарчуком.

Святослав Вакарчук с женой Евгенией Яцутой и детьми

До недавнего времени Вакарчук тщательно оберегал приватность своей новой семьи и нигде ее не показывал. Время от времени с возлюбленной артиста можно было увидеть только за кулисами. Так, этим летом внимательные фаны слили в Сеть его нежные объятия с Евгенией во время Atlas Festival 2025 в Киеве. Но тогда они не комментировали свои отношения.

Святослав Вакарчук и Евгения Яцута

Через несколько месяцев в документальном фильме «Океан Эльзы: Наблюдение Шторма» певец все же официально подтвердил свои отношения с возлюбленной Евгенией, назвав ее «женой» и впервые показал потомков на фото из семейного архива. По словам музыканта, семья — это его самая большая радость в жизни.

Святослав Вакарчук с женой Евгенией Яцутой и детьми

«Я редко вижу своих детей, свою жену. Но когда я их вижу — для меня это настоящее счастье. Это такая терапия. Я могу говорить часами, но лучше я ничего не буду говорить», — отметил на премьере фильма Святослав Вакарчук.

Реклама

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua рассказывала о личной жизни Яны Глущенко — что известно о ее знакомстве с мужем Олегом Збаращуком, как она ради него ушла от экс-бойфренда и почему недавно развелась.