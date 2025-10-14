Личная жизнь Тараса Цымбалюка: громкое предложение, тайные романы и интриги вокруг "Холостяка"

Тарас Цымбалюк, его свадьба, Виктория Варлей, Дарья Петрожицкая

35-летний украинский актер и новый герой шоу «Холостяк» Тарас Цимбалюк уже давно стал не только любимцем зрителей, но и фигурой, вокруг которой бушуют самые громкие романтические истории.

Так, личная жизнь звезды была полна ярких поворотов — от студенческих чувств, блестящего предложения в прямом эфире до неожиданных разрывов. Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, какими были романы Тараса Цимбалюка и кто его бывшие избранницы, которые оставили след в сердце одного из самых известных холостяков страны.

Первая любовь и разочарование в браке

Свою первую жену Тарас встретил еще во время учебы в театральном вузе. Ее звали Ангелина, и именно с нее началась его романтическая история. Пара встречалась два года, после чего решила пожениться даже без предложения. Молодые супруги жили в квартире девушки, которую Цымбалюк собственноручно отремонтировал, несмотря на предостережения родителей, которые советовали вкладывать деньги в собственное жилье.

Тарас Цымбалюк / © пресс-служба канала "1+1"

Вскоре семейная жизнь не оправдала ожиданий. Как признавался актер, в их доме царили советы мам и бабушек, а теща часто вмешивалась во все бытовые дела. Цымбалюк чувствовал, что теряет себя — не был главой семьи и не имел пространства для развития. В конце концов, молодожены поняли, что слишком разные и по согласию разошлись. Тарас приобрел Ангелине билет в США — и так закончилась его первая любовь.

Роман Цымбалюка с актрисой Викторией Варлей и подозрения в измене

Во время съемок сериала «Суперкопы» актер закрутил роман с коллегой Викторией Варлей. Их отношения длились около трех лет с 2015 по 2017 год и проходили в формате постоянных «эмоциональных качелей». Более того, Варлей утверждает, что артист якобы «ушел от Ангелины (первой жены — прим. ред.) к ней» и вообще замалчивал перед ней свой первый брак, что заставляло ее чувствовать себя «разлучницей». Но уже потом все закончилось — Тарас бросил как первую жену Ангелину, так и новую избранницу Викторию.

Тарас Цымбалюк и Виктория Варлей

«Я знаю, что у Тараса уже начались отношения с Тиной (вторая жена Цимбалюка — прим.ред). Это я знаю на 100%. В то время и у меня была уже такая любовная переписка с другим парнем. Я никогда не думала о семье с Тарасом. Нам было очень классно вместе. Я никогда не рассматривала его как отца своих детей. Он для меня был не серьезный на тот момент», — говорила бывшая Цымбалюка.

После разрыва актриса не скрывала, что пережила этот роман сложно. Когда Варлей стала участницей «Холостяка-12», она неожиданно вспомнила об отношениях с Цымбалюком, назвав его «обезьяной». Такая реакция у нее была на комментарий Тараса под одним из ее постов об участии в проекте, где он написал: «Жаль, что тебя выгонят в третьем эфире».

Тайное предложение Цымбалюка звездной коллеге Петрожицкой

Во время участия Тараса в шоу «Танцы со звездами» в 2020 году неожиданно для всех всплыло еще одно громкое заявление о бывших отношениях актера. Так, его коллега Дарья Петрожицкая рассказала, что на момент съемок шоу она была знакома с мужчиной в течение 10 лет. И ошеломила признанием, что еще в довольно юном возрасте их связывали романтические отношения и Тарас даже делал ей предложение.

Дарья Петрожицкая / © instagram.com/tanci1plus1

Однако своя юношеская любовь быстро забылась и не оставила никаких шрамов. В частности, во время проекта Дарья назвала коллегу «идеалом мужчины» и честно призналась, что «по-хорошему завидовала» его тогдашней девушке Тине, с которой он уже был два года в отношениях, и искренне желала им счастья.

Второй брак и предложение актера на глазах у всей страны

Второй официальный брак актера был с Тиной Антоненко — известной стилисткой. Их познакомила работа над музыкальным клипом. Пара встречалась несколько лет, прежде чем Тарас решился на громкий шаг.

Его признание стало легендарным, ведь случилось прямо во время прямого эфира «Танцы со звездами». Он вышел на паркет, стал на одно колено, вручил букет и кольцо — и попросил Тину стать его женой. Вся страна наблюдала за этим моментом, а Тина ответила «да».

Тарас Цымбалюк и Тина / © пресс-служба канала "1+1"

Свадьба состоялась в 2021 году, но уже в следующем пара объявила о разводе. По словам актера, между ними возникли существенные разногласия во взглядах на жизнь. После разрыва Тарас говорил, что все еще любит бывшую и не готов к новым отношениям. Но судьба решила иначе.

Свадьба Тараса Цымбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Медовый отпуск Тараса Цымбалюка с Тиной после свадьбы / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Роман со Светланой Готочкиной и точка в отношениях с громким заявлением

Новой страницей в жизни Тараса стала Светлана Готочкина — киевский дизайнер и бизнесвумен. Их познакомила общая подруга, которая поделилась в сторис отрывком из спектакля Цымбалюка. Светлана отреагировала и между ними завязалась переписка.

Первый глубокий разговор пара провела по телефону, когда девушка находилась в Польше. Четыре часа общения стали решающими — Тарас понял, что влюбился. Их отношения развивались естественно и легко: путешествия, совместные фотографии, взаимная поддержка.

Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина / © instagram.com/got.sveta

Однако, несмотря на два года вместе, пара разошлась. Они не делали официальных заявлений, просто прекратили появляться вместе в соцсетях с конца 2024 года. Светлана удалила совместные фото, намекнув, что чувства к Цымбалюку для нее уже в прошлом. Сам актер сначала называл себя «холостяком» в соцсетях, а затем в апреле 2025 года ошарашил всех своим участием в соответствующем романтическом реалити. Тем самым дал понять, что его пути с Готочкиной действительно разошлись.

Тем не менее, в начале сентября они снова предстали вместе на модном показе, который организовала Светлана. Так, среди остальных манекенщиков на дефиле показать новую коллекцию одежды дизайнера вышел и Тарас. Это породило немало слухов о воссоединении, но ни одна из сторон ничего не комментировала.

Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина после расставания / © instagram.com/got.sveta

Слухи о служебном романе актера с Еленой Светлицкой

Незадолго перед съемками «Холостяка» с участием Цымбалюка его почти сразу заподозрили в романе с актрисой Еленой Светлицкой. Так, на фоне разрыва артиста с Готочкиной коллег застали вместе во время романтической прогулки за ручки во Львове, где они в тот же вечер играли в одном спектакле. При этом персонал отеля и ресторанов, где бывала парочка, также сливал информацию в паблики о том, что актеры якобы больше, чем просто друзья.

Дата публикации 15:37, 27.04.25 Количество просмотров 66 Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая за ручки вышли на прогулку

Через некоторое время Светлицкая поставила точку в слухах. Она публично заявила, что с Тарасом ее объединяет работа и дружба. К тому же в тот период со временем Тараса стал новым героем шоу «Холостяк». Поэтому речи об избранницах вне шоу уже не могло быть. Но все же, поговаривали, что Елена может быть одной из участниц романтического реалити. И артистка в очередной раз опровергла слухи перед премьерой «Холостяка». А недавно заинтриговала новым романом.