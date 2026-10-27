Личная жизнь Цимбалюка: роман с коллегой, почему живут отдельно, как ладит с ее детьми и планы на брак

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая

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Украинские актеры Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая прошли путь от давнего знакомства и слухов о романе до публичных признаний в любви и интриг вокруг возможной свадьбы.

Сначала они называли себя друзьями и отрицали романтический характер отношений, однако со временем перестали скрывать чувства. Теперь влюбленные делятся общими фото, демонстрируют парные татуировки и подогревают любопытство любителей загадочными ответами о будущем.

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Редакция сайта ТСН.ua рассказывает, как развивались отношения Тараса Цимбалюка и Елены Светлицкой — от первых слухов о романе до публичных признаний в любви и интриг вокруг возможной свадьбы.

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Как познакомились Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая / © скриншот с видео

История отношений актеров началась задолго до того, как они стали одной из самых обсуждаемых пар украинского шоу-бизнеса. Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая познакомились в 2019 году во время работы над сериалом «Мавка», в котором сыграли влюбленных. Однако экранная романтика не переросла в реальные отношения.

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая / © скриншот с видео

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая / © скриншот с видео

Затем актеры продолжили общаться, пересекались в профессиональной среде, вместе снимали видео и путешествовали. Между ними сформировались близкие дружеские отношения, которые со временем стали поводом к многочисленным предположениям о возможном романе.

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая в совместных проектах / © instagram.com/olena_svitlytska

Несмотря на любопытство публики, знаменитости долго не спешили раскрывать подробности личной жизни. Их общие появления и непринужденное общение только подпитывали слухи, однако однозначных подтверждений от самих актеров не было.

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая в совместных проектах / © instagram.com/olena_svitlytska

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая в совместных проектах / © instagram.com/olena_svitlytska

Первые слухи о романе и возражениях Светлицкой

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая / © ТСН

Весной 2025 года внимание к отношениям Тараса Цымбалюка и Елены Светлицкой заметно усилилось. Поклонники обращали внимание на то, как часто актеры проводят время вместе, а также их совместные видео и путешествия.

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Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая

В мае 2025 Светлицкая прокомментировала слухи о романе и подчеркнула, что их связывают дружба и совместная работа. Тогда актриса объясняла, что они действительно много времени проводили вместе, но не подтверждала романтические отношения.

«Мы коллеги, мы много времени действительно проводили вместе. Мы классно дружим, мы классно общаемся, мы снимали очень многое вместе видео, мы много путешествовали вместе», — рассказывала Елена.

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

В тот момент ее слова не поставили точку в обсуждениях. Напротив, общих моментов в соцсетях становилось все больше, а поклонники продолжали искать признаки того, что дружба актеров могла перерасти во что-то большее.

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Развод Елены и личная жизнь Тараса

Елена Светлицкая с экс-мужчиной и детьми / © instagram.com/olena_svitlytska

Пока публика пыталась понять, что происходит между актерами, в их личной жизни происходили важные перемены.

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В январе 2025 года Елена Светлицкая сообщила о разводе с мужем Николаем Светлицким. У бывших супругов две дочери — Вера и Мария. Актриса объясняла, что решение о завершении брака не было спонтанным, ведь ему предшествовали размышления и попытки сохранить семью. После развода бывшие супруги продолжили совместно заботиться о детях.

Елена Светлицкая с эксчеловиком / © instagram.com/olena_svitlytska

Тарас Цымбалюк, тем временем, пережил собственные изменения в личной жизни. Актер был женат дважды: его первой женой стала однокурсница Ангелина, а второй — визажистка Тина Антоненко. После второго развода у него были длительные отношения с дизайнером Светланой Готочкиной.

Тарас Цымбалюк с первой женой Ангелиной / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк со второй женой Тиной / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

В 2025 году Цымбалюк стал главным героем 14-го сезона романтического реалити «Холостяк». Победительницей проекта стала Надин Головчук, однако их отношения не продолжились после завершения шоу.

Тарас Цымбалюк

Тарас Цымбалюк и Надин Головчук

В начале 2026 года Тарас снова начал появляться в соцсетях со Светлицкой. Совместные публикации и подписи к ним обратили внимание на актеров и дали новый повод для предположений об их взаимоотношениях.

«Мы близкие друзья»: что Елена говорила о Цымбалюке весной 2026 года

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая

В мае 2026 года Светлицкая снова рассказывала о своих отношениях с Тарасом. Тогда она описывала его как близкого друга, с которым может откровенно говорить о личном и рассчитывать на поддержку.

Актеры знали друг друга многие годы, поэтому их близость не была случайной. Они могли проводить время вместе, обсуждать сложные жизненные ситуации и поддерживать друг друга в профессиональных делах.

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая

В тот момент Елена еще не объявляла о романе. Однако в свете дальнейших признаний ее слова приобрели другое значение: оказалось, что за длительной дружбой и многолетним знакомством постепенно формировались чувства.

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая

Тарас Цымбалюк публично признался Светлицкой в любви

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

В августе 2026 года актер наконец-то дал понять, что между ним и Еленой гораздо больше, чем дружба. Тарас опубликовал романтическое видео со Светлицкой и сопровождал его кратким, но выразительным признанием: «Люблю тебя».

Елена не оставила слова любимого без ответа. В комментариях она написала: «И я тебя, любимый».

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Так публика получила то подтверждение, которое ждала в течение длительного времени. После месяцев предположений актеры фактически перестали скрывать роман, а их нежные обращения друг к другу быстро разлетелись новостными ресурсами.

Со временем Светлицкая рассказала, что именно Тарас стал инициатором публичного признания. По словам актрисы, желание открыть их отношения аудитории уходило от него, и ей было приятно, что любимый решил не скрывать своих чувств.

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Когда между актерами возникли настоящие чувства

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая / © instagram.com/olena_svitlytska

В октябре 2026 Светлицкая раскрыла больше подробностей о том, как дружба с Цымбалюком переросла в роман. В одном из интервью актриса объяснила, что, хотя они познакомились еще в 2019 году, истинные чувства возникли гораздо позже.

Особую роль в сближении сыграл период совместных театральных гастролей. В это время актеры смогли проводить больше времени вместе вне привычных рабочих обстоятельств и, похоже, посмотреть друг на друга иначе.

Эти слова стали одной из важнейших деталей истории. По версии самой актрисы, роман не возник внезапно после общей фотографии или публичного признания. Ему предшествовали годы знакомства, дружбы и обстоятельства, которые некоторое время не позволяли им быть вместе.

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Светлицкая также откровенно высказалась о своем избраннике, назвав его лучшим мужчиной для себя. Она также охарактеризовала Тараса как верного единолюбца. Такие слова лишь усилили интерес к паре, ведь совсем недавно их отношения были предметом догадок, а теперь Елена уже открыто говорила о чувствах и качествах любимого.

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Почему Цымбалюк и Светлицкая до сих пор живут отдельно

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая

Несмотря на публичные признания и романтические жесты, актеры не спешат раскрывать подробности совместной жизни. В одном из октябрьских материалов Светлицкая рассказала, что они с Тарасом пока не съехались, хотя могут оставаться друг у друга.

Так что официальное подтверждение романа не означает, что пара уже перешла к общему быту. Влюбленные, похоже, постепенно выстраивают свой ритм отношений и не спешат сообщать публике о каждом решении.

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая / © пресслужба каналу "1+1"

В то же время, Елена уже рассказывала о знакомстве Тараса со своими дочками. Для актрисы это важная часть личной жизни, ведь ее отношения с новым избранником существуют не отдельно от семьи, а становятся частью более широкого семейного контекста.

Такая осторожность может объяснять и то, почему пара не торопится делать громкие заявления о следующих шагах. После продолжительного периода слухов актеры наконец-то подтвердили чувство, однако подробности их быта и планы на будущее остаются частными.

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Парные татуировки как еще один символ их романа

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая / © instagram.com/olena_svitlytska

В начале октября 2026 Тарас Цимбалюк и Елена Светлицкая удивили поклонников еще одним романтическим жестом. Актеры показали одинаковые татуировки с мультяшными единорогами на предплечьях.

Совместные картинки стали еще одним поводом для обсуждения их отношений. К тому же Елена намекнула, что это не первые парные татуировки в их истории.

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая / © instagram.com/olena_svitlytska

Для пары, которая долго пыталась покидать личную жизнь вне публичного пространства, такой жест стал довольно красноречивым. Теперь влюбленные не только делятся романтическими кадрами, но и демонстрируют символы, связывающие их друг с другом.

В то же время, татуировку не следует воспринимать как доказательство конкретных планов на брак. Это, скорее, еще одна деталь их общей истории, значение которой актеры могут объяснить сами.

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая / © instagram.com/olena_svitlytska

«А может, мы уже замужем?»: Светлицкая заинтриговала словами о свадьбе

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая / © instagram.com/olena_svitlytska

Наибольшую волну обсуждений вызвал загадочный ответ Елены на вопрос о возможной свадьбе с Тарасом. В конце августа 2026 года актриса не стала прямо отвечать, планируют ли они официально оформить отношения, а оставила простор для догадок. Во время разговора внимание также привлекло кольцо на его безымянном пальце. Эта деталь стала поводом для новых предположений о возможной помолвке или тайной церемонии.

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая / © instagram.com/olena_svitlytska

Однако актриса не подтвердила, что они с Цимбалюком действительно женились. Поэтому ее слова следует воспринимать как интригующий ответ, а не как официальное объявление о браке.

Не исключено, что Светлицкая просто решила пошутить с аудиторией, которая долгое время пыталась разгадать ее отношения с Тарасом. Ведь актеры действительно смогли держать роман без внимания публики, несмотря на общие фото и многочисленные слухи.

Поэтому вопрос о свадьбе остается открытым. Пока нет подтвержденной информации о том, что пара официально зарегистрировала брак или объявила дату церемонии.

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая / © instagram.com/olena_svitlytska

Напомним, недавно Елена Светлицкая покоряла «Голос страны», а Тарас Цымбалюк даже пообещал спеть вместе с любимой и Наталией Могилевской в трио.

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