Личная жизнь Виталия Кличко: с кем живет мэр, что объединяет с бывшей и как выглядят его дети

Виталий Кличко и его семья / © ТСН

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У мэра Киева и бывшего чемпиона мира по боксу Виталия Кличко есть трое детей от экс-жены Натальи Егоровой, однако сейчас его семья живет преимущественно далеко от Украины.

Виталий Кличко редко говорит о личной жизни, а его дети и после развода родителей остаются максимально непубличными. В то же время спортсмен и политик время от времени рассказывает об отношениях с ними, общении с бывшей женой и быте с 76-летней мамой, с которой сейчас фактически живет.

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Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать больше о личной жизни Виталия Кличко, его детях, отношениях с Наталией Егоровой и жизни с мамой.

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Дети Виталия Кличко: чем занимаются его сыновья и дочь и их фото

У Виталия Кличко и Наталии Егоровой трое общих детей — сыновья Егор-Даниэль и Максим и дочь Елизавета-Виктория. Все они родились за границей и долго учились и жили в разных странах. Родные Кличко не стремятся к публичности, поэтому их появления в соцсетях родителей или матери случаются нечасто.

Старший сын 26-летний Егор-Даниэль связал свою учебу с бизнесом и менеджментом. 23-летняя Елизавета-Виктория в свое время изучала психологию в Амстердаме.

Наталья Егорова с сыном Максимом / © instagram.com/natalia_yegorova

Наталья Егорова с дочерью Елизаветой-Викторией / © instagram.com/natalia_yegorova

Самый младший 21-летний Максим избрал спорт и пошел по отцовским стопам. Правда, с его ростом более 2 м вместо боксерского ринга он выбрал баскетбольную площадку.

К слову, последние годы Максим Кличко играл за сборную Украины по баскетболу. Однако теперь он продолжает карьеру уже за океаном — в студенческом баскетболе США.

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Максим и Елизавета-Виктория Кличко

Наталья Егорова с тремя детьми от Виталия Кличко / © instagram.com/natalia_yegorova

Сам Кличко раньше откровенно признавался, что из-за профессиональной спортивной карьеры, а впоследствии политической деятельности не мог проводить с детьми столько времени, сколько хотел бы. Значительную часть родительских забот в свое время взяла на себя Наталья, регулярно проводящая время с потомками.

В настоящее время из-за того, что трое детей строят жизнь за границей, личные встречи проходят нечасто, хотя мэр поддерживает связь с семьей дистанционно.

Скандал с вечеринкой детей Кличко в Германии

Несколько лет назад в Сети активно обсуждали видео с отдыха детей Виталия Кличко в Германии. Тогда 21-летняя Елизавета-Виктория и ее младший брат Максим вместе с друзьями устроили вечеринку в Гамбурге, где проводили время за картами, танцами и употреблением алкоголя. Видео с посиделок они самостоятельно снимали и публиковали в соцсетях.

На кадрах можно было увидеть, как компания друзей перед вечеринкой приобрела крепкие алкогольные напитки, а затем продолжила отдых в доме, где жила их мама Наталья Егорова. В кадре также фигурировал кальян, а сама Елизавета активно демонстрировала свои женские прелести. Видео быстро разлетелось по Сети и вызвало обсуждение из-за статуса детей киевского мэра.

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Сам Виталий Кличко тогда публично не комментировал видео с приватной вечеринки своих детей. В то же время, этот эпизод стал одним из немногих случаев, когда непубличная жизнь его детей оказалась в центре внимания СМИ.

Виталий Кличко и Наталья Егорова: какими остались их отношения после развода

Виталий Кличко и Наталья Егорова прожили в браке более 25 лет, а о разводе публично сообщили в 2022 году. Финальной точкой стало расстояние и редкие встречи.

Впрочем, после завершения супружеских отношений они не прекратили общение, в частности из-за трех общих детей. Наталья и дальше вспоминает бывшего мужа публично с уважением.

В этом месяце Егорова в интервью BILD снова говорила о Кличко и их нынешних отношениях. Она отметила, что они продолжают общаться, а также рассказала о своем огромном уважении к его работе в Киеве во время полномасштабной войны.

Виталий Кличко и Наталья Егорова / © Время футбола

«Мы можем снова поговорить. Конечно, я не звоню ему каждый день. Но наши разговоры становятся длиннее. Думаю, в глубине души он гордится мною», — говорила модель.

Отдельно Наталья отмечала, что до сих пор может рассчитывать на Кличко в вопросах, связанных с ее живущей в Украине мамой. По словам Егоровой, она уверена, что в случае необходимости бывший муж не оставит ее мать без помощи. Таким образом, несмотря на развод, родственная связь между бывшими супругами полностью не исчезла.

«Что бы ни случилось между нами: если моей матери понадобится помощь, я знаю, что могу на него рассчитывать», — делилась бывшая супруга мэра.

Наталья Егорова / © instagram.com/natalia_yegorova

С кем живет Виталий Кличко после развода и в кого влюблен

После разрыва с Наталией Егоровой 55-летний Кличко не спешит делать личную жизнь публичной. Наиболее конкретно о своем нынешнем статусе он рассказал в июне этого года, когда вместе с мамой Надеждой Ульяновной пришел на премьеру спектакля «Септима» в Киеве.

Тогда в комментарии к проекту «Наодинці з Гламуром» мэр столицы признался, что фактически живет вместе с мамой. В то же время Надежда Ульяновна не нуждается в постоянном уходе и ведет самостоятельную жизнь.

Виталий Кличко с мамой / © YULA company

«Живем вместе. Но мама самостоятельная: она то у себя, то у меня», — объяснил Кличко.

При этом мэр отметил, что для новых отношений ему нужно время. И добавил, что сейчас он больше ориентирован на работу и главные вызовы столицы. А своими «свиданиями» называет ситуации, когда «люди обращаются с просьбой решить их проблемы».

«Сейчас влюблен в свой город, страну и всех киевлян, потому что они показывают несокрушимость и мужество. Я всех люблю и стараюсь помочь», — говорил Виталий в комментарии Анне Севастьяновой.

Напомним, недавно бывшая супруга мэра Наталья Егорова впервые за десять лет приехала к родным в Украину. Модель показала, как провела время в Карпатах.

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