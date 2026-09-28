Личная жизнь Вячеслава Довженко: почему распался 17-летний брак актера и его новая невеста и свадьба

Вячеслав Довженко, его новая возлюбленная Светлана и экс-жена Ксения Баша

Реклама

Звезда фильма «Киборги», украинский актер Вячеслав Довженко не из тех, кто активно рассказывает о личной жизни, поскольку убежден, что счастье любит тишину.

Однако некоторые подробности все же известны. В частности, актер 17 лет прожил в браке с коллегой Ксенией Башей, а их развод стал настоящей неожиданностью. Однако со временем артист встретил новую возлюбленную и даже успел сделать ей предложение.

Реклама

Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, что известно о личной жизни Вячеслава Довженко, почему распался его 17-летний брак, кто его новая невеста и что он говорил о свадьбе с ней.

Реклама

Вячеслав Довженко

Брак Вячеслава Довженко с актрисой Ксенией Башей, который длился 17 лет, и неожиданный развод

Вячеслав Довженко и Ксения Баша познакомились еще в юности. Артистка тогда только переехала из Львова в Киев, чтобы поступить в театральный институт, а актер уже закончил учебу и работал в театре. Парочку свела общая знакомая, которой на тот момент нравился Вячеслав Довженко. Она привела подругу Ксению в общежитие, где жил актер, чтобы презентовать ей парня. Так и состоялась первая встреча Довженко и Баши.

Ксения Баша и Вячеслав Довженко

После знакомства об отношениях нечего было и думать. Однако судьба все же свела влюбленных. Ксения поступила в театральный вуз и постоянно появлялась в актерском кругу, где и пересекалась с Вячеславом Довженко. Парочка ближе познакомилась, узнавала друг друга, у них оказалось немало общих интересов. В конце концов после первого поцелуя актеры и начали встречаться.

Отношения пары развивались очень быстро. Вячеслав Довженко сделал предложение избраннице, та ответила согласием. Влюбленные поженились в 2001 году. Свадьба актеров была скромной и без лишнего пафоса. Этот особенный день с ними разделили самые близкие и самые родные.

Вячеслав Довженко и Ксения Баша / © Караван историй

Брак артистов был полон взаимоуважения, творческого понимания и отсутствием профессиональной конкуренции. Однако 14 февраля 2018 года Ксения Баша и Вячеслав Довженко неожиданно развелись. Ходили сплетни, что разрыв произошел якобы на фоне измены. Мол, Ксения Баша пошла к другому. Однако бывшие супруги эти слухи опровергали. Они объяснили, что развелись, потому что переросли отношения и начали двигаться в разных направлениях.

Реклама

В каких отношениях Вячеслав Довженко остался после развода с бывшей женой и что известно об их двух сыновьях

Хотя романтические отношения между актерами и завершились, уважение и поддержка друг друга никуда не делись. Они смогли сохранить теплые и дружеские взаимоотношения. Артисты вместе воспитывают двух сыновей, а Вячеслав Довженко даже поздравлял Ксению Башу с рождением дочери.

У актеров есть общие дети. В их браке родились двое сыновей. В 2004 году на свет появился Иван, а в 2012-м — Василий. Младший сын экс-супругов сейчас учится в школе и параллельно посещает театральную студию.

Вячеслав Довженко, Ксения Баша и их сыновья

Тем временем старший сын Ксении Баши и Вячеслава Довженко пошел по стопам звездных родителей. Иван окончил театральный вуз и устроился на работу в театр имени Франко в Киеве. Параллельно юноша снимается в кино. Самые известные его роли — «Мавка. Настоящий миф», «На драйве», «Кофе с кардамоном. Сила земли» и другие.

Вячеслав Довженко с сыновьями от Ксении Баши / © instagram.com/sldovgenko

Новый роман Вячеслава Довженко с младшей на 20 лет возлюбленной и забавное предложение ей

В феврале 2024 года Вячеслав Довженко признался, что больше не одинок. Актер закрутил роман с дизайнером костюмов Светланой, которая младше его на 20 лет. Парочку свела работа. Правда, искра между ними промелькнула не сразу. Первое знакомство оказалось неудачным. Но судьба снова свела пару, и тогда они решили, что следует попытаться построить отношения.

Реклама

Вячеслав Довженко с невестой

С предложением пара долго не затягивала. Уже во вторую годовщину отношений Вячеслав Довженко позвал избранницу замуж, о чем он сообщил в феврале этого года. Пара вспоминает предложение с юмором, ведь говорит, что момент на самом деле был забавным.

Что касается свадьбы, то влюбленные пока публично не разглашали, в браке ли. Однако раньше они говорили, что планируют жениться именно в 2026 году. Кроме того, Вячеслав Довженко собирался вести возлюбленную под венец в теплое время года. Случилось это или нет — точно неизвестно. Однако пара обещала все обязательно рассказать.

Вячеслав Довженко с невестой

Кстати, у Светланы сложились отличные отношения с детьми Вячеслава Довженко от первого брака. Более того, она даже поддерживает контакт с его бывшей женой.

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала о личной жизни юмориста Евгения Сморыгина. Предлагаем узнать, что известно о его неудачном браке с россиянкой и как он во второй раз женился на фоне беременности.

Новости партнеров