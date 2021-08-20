Личный Boeing и перекрытий "Борисполь": Макс Барских выпустил красочный клип в стиле 50-х

Артист представил видео на трек Just Fly.

Популярный певец Макс Барских выпустил эффектный клип-мюзикл на новую песню.

Так, артист представил красочное видео на трек Just Fly, снятое в стиле 50-х и с эстетикой Вуди Алена. Съемки ролика, которое длилось в течение недели, произошло в одном из терминалов аэропорта "Борисполь". В работе над главной сценой было задействовано 20 единиц спецтранспорта, в частности, пять современных пассажирских самолетов, включая Boeing 737-800.

В клипе Макс гуляет по терминалу со стюардессами, катается на багажной карусели, танцует на трапе и в самолете. Режиссер клипа — Алан Бадоев.

Интересно, что сингл Just Fly — главный трек будущего альбома Барских. Именно с ним певец кардинально меняет музыкальный ход событий.

"Я бросаю вызов современным трендам. На мой взгляд, в них много темного и однотипного. Давно поймал себя на мысли, что прекратил слушать то, что популярно. Сегодня меня завораживает музыка 50-х — это эпоха и стала лейтмотивом Just Fly — своеобразной мантрой хорошего настроения. Каждый звук в ней создан для того, чтобы стимулировать эндорфины и настраивать слушателя на полет фантазии", — поделился Макс.

Just Fly — это мюзикл в стиле 1950-х, в котором каждый кадр и яркая деталь напоминают о золотом веке Голливуда. По словам Макса, его новый персонаж максимально приближен к тому, как он сам чувствует жизни.

В комментариях фаны поделились своими эмоциями от новинки кумира.

Это ярко, красочно и позитивно, то, чего очень не хватает!!!

Роскошная работа!!! Кто не в курсе — это новая форма для стюардесс

Молодец, на высоте! Необычный и веселый клип

Напомним, не так давно Оля Полякова слилась в поцелуе с Максом Барских. Артисты поцеловались за кулисами концерта.

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