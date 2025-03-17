Lida Lee и Даниэль Салем удивили своим гонораром за съемку в фильме

Украинская певица Lida Lee и ведущий, военнослужащий Даниэль Салем поделились подробностями съемок в фильме "Відпустка наосліп".

По словам артистки, ее пригласили на съемки после кастинга, в котором участвовало еще 12 других актрис. Впрочем, никакого финансового вознаграждения, по словам звезды, она не получала.

"Я проходила кастинг, нас было 13. Я снималась бесплатно, потому что это творчество. Но у нас есть корпоративы", — рассказала Lida Lee в комментарии "Ранку у великому місті".

Также на вопрос о гонорарах отреагировал военнослужащий Даниэль Салем. Ведущий утверждает, что за главную роль в ленте он денег тоже не брал: "Не было гонорара, потому что это терапия. Это о кино, а не о деньгах".

Даниэль Салем / Фото: YULA company

В то же время Lida Lee заговорила о внутренних трансформациях во время войны. Так, после терапии с психологом она отказалась от образа "удобной девочки" и теперь постоянно демонстрирует настоящую себя без масок и париков.

"Меня очень изменила война. Очень много внутренних перемен произошло в жизни. Я больше не буду удобной девочкой. Да, я не скрываю (что занималась с психологом – прим. ред.) и советую всем это делать", — подчеркнула Lida Lee.

Напомним, реакция сайта tsn.ua также побывала на премьере фильма "Відпустка наосліп" и встретила ведущую Елену Кравец. В откровенном признании знаменитость сообщила об изменениях деятельности.