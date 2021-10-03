Lida Lee и Нино признались, как отреагировали на разрыв контракта с MONATIK

Исполнительницы говорят, что им сложно было это осознать.
Артистки Lida Lee и Нино рассказали, как отреагировали на прекращение сотрудничества с их экс-продюсером, певцом MONATIK.
Как говорят певицы "Світському життю", им сложно было осознать, что Дмитрий Монатик больше не их продюсер. Артисты признаются, что "было много слез".
"Мне казалось, что это все. Это конец. Потом я поняла, что это только начало", — поделилась Нино.
Со своей стороны Lida Lee говорит, что долго не могла прийти в себя. Тем более она мечтала работать в команде MONATIK. Однако звезда благодарна своему экс-продюсеру за опыт и умения, которые она получила.
"Не нужно искать в этой ситуации какие-то смыслы. Нужно поблагодарить и идти дальше", — отметила Lida Lee.
Заметим, что в середине июля Дмитрий Монатик ошеломил новостью, что через год сотрудничества решил прекратить рабочие отношения со своими подопечными Lida Lee и Нино. Он сообщил, что они разошлись добрыми друзьями и будут поддерживать друг друга.
Как говорят артистки, это решение принял команда MONATIK.
Напомним, недавно Lida Lee призналась, что планировала увеличить себе грудь. Артистка комплексовала из-за маленького бюста.