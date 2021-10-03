Lida Lee и Нино признались, как отреагировали на разрыв контракта с MONATIK

Lida Lee и Нино признались, как отреагировали на разрыв контракта с MONATIK

Исполнительницы говорят, что им сложно было это осознать.

Артистки Lida Lee и Нино рассказали, как отреагировали на прекращение сотрудничества с их экс-продюсером, певцом MONATIK.

Как говорят певицы "Світському життю", им сложно было осознать, что Дмитрий Монатик больше не их продюсер. Артисты признаются, что "было много слез".

MONATIK, Lida Lee и Нино / instagram.com/monatik_official

"Мне казалось, что это все. Это конец. Потом я поняла, что это только начало", — поделилась Нино.

Со своей стороны Lida Lee говорит, что долго не могла прийти в себя. Тем более она мечтала работать в команде MONATIK. Однако звезда благодарна своему экс-продюсеру за опыт и умения, которые она получила.

"Не нужно искать в этой ситуации какие-то смыслы. Нужно поблагодарить и идти дальше", — отметила Lida Lee.

Заметим, что в середине июля Дмитрий Монатик ошеломил новостью, что через год сотрудничества решил прекратить рабочие отношения со своими подопечными Lida Lee и Нино. Он сообщил, что они разошлись добрыми друзьями и будут поддерживать друг друга.

Как говорят артистки, это решение принял команда MONATIK.

Напомним, недавно Lida Lee призналась, что планировала увеличить себе грудь. Артистка комплексовала из-за маленького бюста.

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