Lida Lee и освобожденная из плена "Пташка" восхитили Сеть общей фотографией

Украинская певица и парамедик из "Азвостали" познакомились в Киеве.
Исполнительница Lida Lee и освобожденная из российского плена Екатерина Полищук, известная по позывному "Пташка", поделились общим фото.
На своей странице в Instagram певица поделилась милым селфи с защитницей "Азовстали". Девушки познакомились за кулисами ночного клуба, где выступала Лида.
"Мы находимся там, на передовой, чтобы вы здесь продолжали делать свое дело…" — такие важные и своевременные для меня слова за кулисами сказала мне Пташка. На глаза обращаются слезы, когда вижу наших защитников на свободе дома, а сколько героев еще ждут увольнения", — написала певица.
Артистка добавила, что мечтает, чтобы все украинские защитники наконец-то вернулись домой из плена живыми и невредимыми.
"Мечтаю, чтобы все пленные защитники и защитницы вернулись домой. Не хватает слов благодарности каждому, кто защищает Украину на фронте и в тылу. Поэтому давайте конвертировать их в поступки", — сказала Лида.
Поклонники были рады видеть любимую певицу и украинскую героиню вместе.
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