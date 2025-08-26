- Дата публикации
Lida Lee красноречивым фото намекнула на новые отношения
Артистка опубликовала фотографию с загадочным мужчиной.
Украинская певица Lida Lee вызвала слухи о новых отношениях красноречивым фото с загадочным мужчиной.
В Instagram-сторис исполнительница от своего лица показала кадр, как ее держит за руку незнакомец. Что интересно, снимок она дополнила смайликом в виде красного сердечка. Никаких объяснений в сторис не было. Тем не менее, подписчики сразу же начали подозревать, что их кумир не одинока. Такие слухи вызвала интимность фото — парочка держалась за руки, а также певица добавила довольно романтический смайлик.
Ранее в Сети ходили слухи о романе артистки и актера Даниэля Салема. Они довольно часто проводили вместе время. Тем более, когда Салем был на службе, Лида заботилась о его собаке. Все это вызвало много вопросов у фанатов, однако Даниэль развеял все догадки, когда рассказал, что их объединяет только дружба и рабочие отношения.
"Мы очень подружились с Лидой, действительно стали поддержкой друг для друга во многих моментах. Если честно, советую всем в жизни найти такого друга, как Лида Ли", — отметил ранее актер.
Напомним, недавно Lida Lee рассказала о своем первом интимном опыте. Певица призналась, что она "поздняя девочка в этом плане".