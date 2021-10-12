Lida Lee о вылете из "Танцев со звездами": "Этот проект подарил мне большого человека"

Lida Lee о вылете из "Танцев со звездами": "Этот проект подарил мне большого человека"

Артистка поблагодарила всех, кто в нее верил.

На канале 1+1 отгремел шестой прямой эфир главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами".

И по результатам зрительского голосования и баллов членов жюри шоу покинули певица Lida Lee и ее партнер Алексей Базэла.

Lida Lee и Алексей Базэла / instagram.com/lidalee_official

На своей странице в Instagram артистка опубликовала пост, где прокомментировала свое участие в шоу.

Lida Lee признается, что этот проект подарил ей большого человека и друга — ее партнера Алексея Базэлу. Она говорит, что очень счастлива, что именно с ним прошла этот путь.

Lida Lee и Алексей Базэла / instagram.com/tanci1plus1

"Этот проект стал для меня очень родным и особенным. Из эфира в эфир, от танца к танцу мы пытались открываться, изменяться, быть собой, экспериментировать, удивлять и танцевать душой и сердцем, так, как чувствуем", — поделилась артистка.

Певица не скрывает, что ей больно осознавать, что она вылетела из "Танцев со звездами". Тем более многие стали ее поддерживать и говорить, что она несправедливо покинула шоу.

Lida Lee и Алексей Базэла / instagram.com/lidalee_official

"Открыв утром соцсети я просто плакала от увиденного... Такое количество приятных слов, поддержки, веры и такого желания видеть нас дальше — это ли не самая большая награда? Спасибо!"— поблагодарила всех знаменитость.

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