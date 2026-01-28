Lida Lee ответила на критику ее фигуры и раскрыла причину, почему набрала лишние кило

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Украинская певица Lida Lee, настоящее имя которой Лидия Скорубская, ответила на критику ее фигуры и раскрыла причину, по которой поправилась.

В последнее время артистке прилетает в Сети, якобы она стала значительно больше. Более того, некоторые уже даже начали приписывать певице беременность. Lida Lee расставила все точки над "і". Исполнительница говорит, что и сама заметила, что поправилась. И на это, по словам артистки, есть причина.

"Многих так зацепило мое тело, что я уже не могу молчать... Знаете, никогда не думала, что столкнусь с такой ситуацией, что однажды проснувшись просто не влезу в одежду", - говорит артистка.

Прошлый год у Lida Lee был очень сильно насыщенным. Певица, конечно же, занималась творчеством, а также работала ведущей. Насыщенный график просто не мог не сказаться на фигуре исполнительницы. Но она сама же сначала даже не понимала причины набора веса, поэтому обратилась к врачу и сдала необходимые анализы. Оказалось, что кило набирались из-за постоянных стрессов и недосыпания.

"Но постоянные переезды, четыре месяца съемок, которые начинались почти всегда в 6-7 утра, очень загруженный график и выступления дали о себе знать. Знаете, это было так страшно, я не могла понять, что происходит и почему все изменилось так резко. Переживала, что это все из-за гормонов или что-то хуже. Начала сдавать анализы, чтобы понять состояние. И мне говорят, что это результат стрессов и недосыпов", - говорит певица.

Поэтому, исполнительница советует комментаторам держать свои мысли, замечания и критику при себе, ведь их слова могут действительно кого-то обидеть.

