Lida Lee поделилась, как отреагировала на вылет из шоу "Танцы со звездами"

Lida Lee поделилась, как отреагировала на вылет из шоу "Танцы со звездами"

Звезда также рассказала, что продолжает танцевать с Алексеем Базелой.

Украинская певица Lida Lee покинула шоу "Танцы со звездами" в шестом прямом эфире.

Как рассказала исполнительница "Світському життю", поначалу она не поверила в это. Артистке было сложно осознать то, что она больше не участница "Танцев".

"Я очень эмоциональная, но не было слез. Плакали все вокруг, кроме нас. Я не поверила. Это был такой момент, когда я не понимала, что произошло", — говорит Лида.

Lida Lee и Алексей Базела / instagram.com/lidalee_official

Впрочем, на следующий день в соцсетях потребовали вернуть звезду в шоу. Фанаты Lida Lee считали, что она должна продолжать танцевать.

"Я была шокирована, потому что я не рассчитывала на такую поддержку. Мы решили отблагодарить зрителей, которые нас так полюбили", — говорит артистка.

Lida Lee и Алексей Базела / instagram.com/lidalee_official

Поэтому она с Алексеем Базелой продолжили и дальше танцевать. Пара выполнила контемп, который выучила за один день и опубликовала видео в соцсетях.

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