Lida Lee показала пикантное фото с Салем и рассказала об испытаниях в отношениях: "Нам их хватает"
Также артистка призналась, что для нее неприемлемо во взаимоотношениях.
Украинская певица Lida Lee показала пикантное фото в шоуменом Даниэлем Салемом и рассказала об испытаниях в их отношениях.
Пара уже не скрывает роман. Поэтому, теперь влюбленные все чаще делятся совместными романтическими фото и раскрывают подробности в отношениях. В частности, на этот раз Lida Lee показала несколько пикантную фотографию с избранником. На снимке исполнительница позировала в халатике, а позади нее стоял ведущий с голым торсом и нежно ее целовал.
Также певица рассказала об испытаниях в их отношениях. Исполнительница говорит, что каждые пары сталкиваются со сложностями, и они не стали исключением.
"Знаете, в жизни каждой пары есть свои испытания, поэтому нам их пока хватает", - загадочно поделилась артистка.
Кроме того, Lida Lee честно призналась, что для нее неприемлемо в отношениях. Исполнительница назвала три основных табу: неуважение, молчание и измена.
"Неуважение, унижение, ложь, нарушение границ, которые были заранее оговорены, молчание вместо диалога, впускать третьих лиц в отношения", - рассказала о своих табу артистка.
