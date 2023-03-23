Lida Lee показалась в окровавленной блузке и объяснила, что случилось

Украинская певица Lida Lee не на шутку напугала своих поклонников и заставила их волноваться.

Артистка опубликовала в Instagram-stories фото своей руки, где было видно, что рукав ее блузки полностью заляпан кровью.

"У меня просто, бл*ть, нет слов", — подписала фото Lida Lee.

Lida Lee именно этим фото напугала / Фото: instagram.com/lidalee_official

Впоследствии артистка вышла на связь и объяснила, что случилось. С певицей все хорошо и на блузке была не ее кровь, а кота. Исполнительница возвращалась домой и увидела четырелапого, которого кто-то сбил и оставил на дороге умирать. Знаменитость не смогла проехать мимо, поэтому остановилась, чтобы помочь.

Lida Lee / Фото: instagram.com/lidalee_official

"Со мной все в порядке, спасибо всем, кто переживал. А вот ситуация – ну вот совсем непорядок. Я возвращаюсь домой в час пик, оживленное движение, посреди дороги лежит сбитый кот. Конечно, тот, кто его сбил, уехал. Я еду, и у меня просто разрывается сердце. Это уже не впервые такая ситуация. Я не могу проехать и просто сделать вид, что все хорошо, и оставить его там умирать. Я останавливаюсь, подхожу...Он в крови, ему задело челюсть, он дезориентирован, он не может встать, ходить, ничего он сделать не может. Как можно не остановиться, не помочь?" – возмутилась артистка.

Lida Lee шокирована, что кто-то так может поступить с животными и не помочь им. Кстати, с котом, которого спасала исполнительница, все хорошо.

Lida Lee удалось спасти кота / Фото: instagram.com/lidalee_official

"Со мной все ок! С котом тоже все ок! А вот с головами людей все не очень", — написала в фотоблоге артистка.

Читайте также: