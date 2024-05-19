Lida Lee после признаний об измене и алкогольной зависимости спела на сцене: как выглядит певица

Украинская певица Lida Lee, настоящее имя которой Лидия Скорубская, сейчас переживает сложный период в жизни.

В частности, артистка намекала, что борется с алкогольной зависимостью, и рассказывала об измене. На фоне этих новостей исполнительница вообще не появлялась на публике, скрыла все посты в соцсетях и не выступала на сцене.

Однако в этот раз Lida Lee сделала исключение. Артистка спела на концерте исполнителя Позитива, который состоялся в Одессе. Они вместе исполнили хит группы "Время и Стекло" – "Дим". Lida Lee спела партию вместо Нади Дорофеевой.

Lida Lee после длительной паузы неожиданно появилась на публике вместе с Позитивом

На концерте Лида была одета в черную одежду. Образ она дополнила солнцезащитными очками. Собравшиеся на концерте зрители делились, что певица почти не смотрела в зал и взволнованно вела себя на сцене.

Напомним, Lida Lee сейчас переживает довольно трудный период в жизни. Ранее она намекала, что борется с алкогольной зависимостью и посещает реабилитационный центр. Недавно артистка сделала заявление об измене, которая якобы ухудшила ее эмоциональное состояние. Певица не вдавалась в подробности, а лишь загадочно отметила, что "полностью потеряла себя, когда он сказал, что ты сможешь все сама".

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