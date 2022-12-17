Lida Lee после разрыва сотрудничества с MONATIK выпустила первую авторскую песню "з тобою"

Украинская певица Lida Lee и основательница волонтерского штаба представила первую авторскую песню "З тобою".

Как рассказала Лида, эта песня о силе чувств, которые светят особенно ярко во время блекаутов по всей Украине.

"З тобою" – песня о моих чувствах, прежде всего. О чувствах, которые мы оберегаем от лишних глаз. О любви, привкус которой только обостряется во времена испытаний. Об ощущении света и тепла, когда за окном тьма и холод", – поделилась артистка.

После завершения сотрудничества с MONATIK CORPORATION, Lida Lee собрала новую команду менеджмента и звукозаписи. Вместе с новой командой артистка начала поднимать важные социальные темы, активно поддерживать сограждан своими выступлениями на благотворительных концертах, оставаясь все время в Украине.

"По-моему, любовь не просто спасет мир. Любовь создает и наполняет мир теплом и сиянием. Война научила замечать, ценить и дорожить нашими чувствами к самым родным. Моя миссия – запечатлеть состояние миллионов украинцев в строках "З тобою", – добавила Lida Lee.

Напомним, ранее Lida Lee рассказала, как пережила разрыв сотрудничества с Дмитрием Монатиком. Артистка и продюсер подписали контракт на 10 лет, впрочем, их творческий тандем просуществовал не долго.

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