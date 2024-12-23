Lida Lee после срочной госпитализации вышла на связь и рассказала о перенесенной операции

Украинская певица Lida Lee после срочной госпитализации вышла на связь и призналась, что перенесла операцию.

Исполнительница недавно попала в больницу, куда ее доставили каретой скорой помощи. Как призналась артистка, медики срочно сделали ей незапланированную операцию. Lida Lee поделилась, что пыталась не падать духом и вела себя оптимистично, и шутила о своем состоянии. Однако знаменитость сделала важный вывод, что должна немного сбавить темп и отдохнуть.

"Иногда жизнь подает тебе знаки, что нужно сбавить темп. И если ты на них не будешь реагировать, то она сама тебя остановит. Недавно я перенесла операцию… Внезапную и незапланированную. Поэтому пока врачи ставили разные диагнозы, каждая моя минута была полна шутками и самоиронией… И так было всегда! Но сейчас пора добавить что-то мудрое и рациональное!" – поделилась артистка.

Lida Lee / Фото: instagram.com/lidalee_official

Lida Lee призналась, что постоянно работала и спешила шагать к поставленным целям. Однако ее тело дало сбой из-за истощения. Так что знаменитость сейчас планирует дать себе отдых и провести время с родными, и дальше не перегружаться.

"Я добавила движение! Без двойных сальто и вечного бега, а простое размеренное, взвешенное движение вперед к поставленным целям…Но есть важный момент, о котором я хочу напомнить: нужно уметь останавливаться. Вовремя. Не ждать, пока тело само подаст сигнал… И сейчас на рождественские праздники я очень хочу остановиться и провести время со своей семьей... Почувствовать настоящую магию этой поры, семейный уют и поделиться со всеми теплом и любовью", — поделилась звезда.

Напомним, утром 23 декабря Lida Lee сообщила, что попала в больницу. Посреди ночи артистке пришлось вызвать карету скорой помощи, которая и доставила ее в медучреждение.

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