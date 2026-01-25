- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 114
- Время на прочтение
- 2 мин
Lida Lee после заявления о романе с Салемом показалась в его объятиях и чувственно поздравила с 42-летием
Артистка показала ее быт со звездным бойфрендом.
Украинская певица Lida Lee продолжает делиться теплыми моментами из личной жизни и все чаще появляется рядом со своим возлюбленным — музыкантом и военнослужащим Даниэлем Салемом.
25 января артист празднует 42-й день рождения, и по этому случаю исполнительница посвятила ему чувственное поздравление в Instagram. Lida Lee опубликовала подборку кадров, на которых возлюбленные позируют вместе — как в рабочих мгновениях, так и в домашней, уютной атмосфере.
На снимках пара выглядит абсолютно счастливой и расслабленной, а особое внимание поклонников привлекло фото Салема с дочкой. Похоже, певица уже хорошо знакома с Санта-Луной.
«Я не боюсь высоты, когда со мной ты! С твоим Днем! Сиписип!» — восхитила исполнительница.
Кроме романтических кадров, внимательные фанаты заметили еще одну символическую деталь — новую парную татуировку пары. На пальцах Lida Lee и Даниэля появился узор, который при сочетании складывается в слово LOVE. Ранее возлюбленные уже делали совместное тату со словом «схожі», и теперь их связь запечатлена сразу двумя знаками.
Сам Даниэль Салем не оставил поздравления без ответа и лаконично написал в комментариях: «Люблю! Сиписип».
Поклонники пары тоже не сдержали эмоций — в комментариях под постом появились десятки теплых пожеланий и комплиментов.
Прекрасно! Долгого-долгого счастья вам
Очень красивая пара
С именинником! Я знала, что вы будете вместе, как инь и янь
Напомним, недавно старшая дочь актрисы Елены Кравец показала своего бойфренда, с которым редко появляется на публичных мероприятиях. Маша поздравила избранника с днем рождения.