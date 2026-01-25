Lida Lee после заявления о романе с Салемом показалась в его объятиях и чувственно поздравила с 42-летием

Lida Lee и Даниэль Салем / © instagram.com/lidalee_official

Реклама

Украинская певица Lida Lee продолжает делиться теплыми моментами из личной жизни и все чаще появляется рядом со своим возлюбленным — музыкантом и военнослужащим Даниэлем Салемом.

25 января артист празднует 42-й день рождения, и по этому случаю исполнительница посвятила ему чувственное поздравление в Instagram. Lida Lee опубликовала подборку кадров, на которых возлюбленные позируют вместе — как в рабочих мгновениях, так и в домашней, уютной атмосфере.

Lida Lee и Даниэль Салем / © instagram.com/lidalee_official

Lida Lee и Даниэль Салем / © instagram.com/lidalee_official

На снимках пара выглядит абсолютно счастливой и расслабленной, а особое внимание поклонников привлекло фото Салема с дочкой. Похоже, певица уже хорошо знакома с Санта-Луной.

Реклама

«Я не боюсь высоты, когда со мной ты! С твоим Днем! Сиписип!» — восхитила исполнительница.

Даниэль Салем с дочерью / © instagram.com/lidalee_official

Кроме романтических кадров, внимательные фанаты заметили еще одну символическую деталь — новую парную татуировку пары. На пальцах Lida Lee и Даниэля появился узор, который при сочетании складывается в слово LOVE. Ранее возлюбленные уже делали совместное тату со словом «схожі», и теперь их связь запечатлена сразу двумя знаками.

Сам Даниэль Салем не оставил поздравления без ответа и лаконично написал в комментариях: «Люблю! Сиписип».

Татуировки Lida Lee и Даниэля Салема / © instagram.com/lidalee_official

Lida Lee и Даниэль Салем / © instagram.com/lidalee_official

Поклонники пары тоже не сдержали эмоций — в комментариях под постом появились десятки теплых пожеланий и комплиментов.

Реклама

Прекрасно! Долгого-долгого счастья вам

Очень красивая пара

С именинником! Я знала, что вы будете вместе, как инь и янь

Напомним, недавно старшая дочь актрисы Елены Кравец показала своего бойфренда, с которым редко появляется на публичных мероприятиях. Маша поздравила избранника с днем рождения.