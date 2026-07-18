Lida Lee призналась в неидеальных отношениях с Салемом и откровенно рассказала об их эмоциональных ссорах

Lida Lee и Даниэль Салем

Реклама

Украинская певица Lida Lee призналась в неидеальных отношениях с шоуменом Даниэлем Салемом и откровенно рассказала об их ссорах.

Артистка поделилась, что часто в комментариях пользователи увлекаются их с ведущим парой. Однако исполнительница говорит, что у них неидеальные отношения. В частности, они могут ссориться, и при этом довольно эмоционально. По словам Lida Lee, существует стереотип, что в паре один более вспыльчивый, а другой должен быть спокойным для баланса. Так вот, в отношениях ведущего и певицы это совсем не так.

«Мы с Даниэлем неидеальная пара. Возможно, кого сейчас это удивит, а кто-то скажет, что это и так понятно. Я вам сейчас открою секрет: мы такая итальянская семья, иногда у нас могут летать сковородки, тарелки, вилки. Все может прилететь не в друг друга, а просто в пространство, потому что мы так освобождаем свои эмоции. Говорят, что пара — Инь-Янь. У нас в отношениях этого баланса нет», — признается исполнительница.

Реклама

Даниэль Салем и Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Тем не менее, влюбленные работают над отношениями и ищут решения, как поддерживать друг друга и не оскорблять. Например, они выбрали себе слово, которое могут произнести во время ссоры. Когда кто-то из них говорит «авокадо», это означает, что необходимо остановиться, успокоиться, унять свои эмоции, а потом уже обсудить все, что беспокоит. По словам артистки, разговоры — лучший помощник в отношениях.

«Так было раньше, пока мы не научились говорить. Диалог стал такой существенной базой. Мы придумали стоп-слово в ссорах. Когда несется степень ссоры, которую уже невозможно остановить, у нас есть стоп-слово „авокадо“. Это говорит о том, что мы должны остановиться. Если кто-то произносит это слово, то это табу для дальнейших эмоций. Если мы понимаем, что сейчас мы не сможем безэмоционально поговорить, мы можем прекратить этот диалог, вернемся к этому позже», — делится певица.

Даниэль Салем и Lida Lee / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Также Lida Lee подчеркнула, что за время отношений выросла как она, так и Даниэль Салем. Они работают над тем, чтобы обоим было комфортно, и учатся больше понимать друг друга, ведь ценят эти отношения.

«За время наших отношений мы очень выросли. Мы научились говорить и искренне сказать о своих эмоциях так, чтобы это не задело другую сторону. Если тебе ценный человек и вы сейчас с ним строите общее будущее, то над ним важно работать. Конструктивные ссоры — это ок, неидеальные отношения — это ок», — подытожила артистка.

Реклама

Напомним, недавно Даниэль Салем сводил Lida Lee на романтическое свидание. Парочка показывала, как проводит время только вдвоем.

Новости партнеров