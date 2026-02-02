Lida Lee раскрыла отношения с Даниэлем Салемом и почему они скрывали свой роман: "Далось нелегко"

Lida Lee и Даниэль Салем

Еще в конце прошлого года певица Lida Lee и телеведущий и военнослужащий Даниэль Салем официально подтвердили свои отношения.

До этого более полугода им приписывали роман, который пара упорно отрицала в публичном пространстве. В интервью "РБК-Украина" артистка призналась, что решение больше не скрывать личную жизнь далось ей непросто. По словам Lida Lee, если бы они с Даниэлем не были публичными людьми, то хранили бы свои чувства в тайне значительно дольше.

«Если бы мы не были известными, то думаю, что я свои отношения скрывала бы до последнего. Поскольку мы известны, то это стало невозможным, поэтому мы очень хотели сделать это сами, честно и искренне, чтобы это не было выставлено каким-то другим способом, из догадок», — пояснила певица.

Lida Lee и Даниэль Салем / © instagram.com/lidalee_official

Lida Lee отметила, что момент признания был спонтанным, но осознанным. Пара ждала, пока почувствует внутреннюю готовность приоткрыть завесу над своими отношениями. И в итоге певица сделала это оригинальным способом — выпустила песню «Схожі», в клипе которой показала возлюбленного.

«Все произошло очень спонтанно, я планировала другой релиз и песню, но в последний момент по ощущениям мы все переиграли. Это решение далось нам нелегко, я очень волновалась за день до, к тому же был еще очередной обстрел и мы с командой были на связи, не отменять ли все. И я очень рада, что люди разделили наше счастье и полюбили нашу пару», — призналась артистка.

Сейчас Lida Lee и Даниэль Салем открыто проводят время вместе, строят совместный быт и даже сделали парные татуировки, которые стали символом нового этапа в их отношениях.