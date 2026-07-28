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- Гламур
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Lida Lee серьезно травмировала руку и напугала фанатов фото в гипсе: "Все знакомые и команда были в шоке"
Артистка показала, как ей в больнице накладывали гипс, и объяснила, что произошло.
Украинская певица Lida Lee, настоящее имя которой Лидия Скорубская, серьезно травмировала руку.
Об этом исполнительница рассказала в Instagram-stories. Артистка опубликовала ряд фотографий, на которых показала свою руку в гипсе. Некоторые кадры были сделаны в больнице, где медики и производили осмотр. Очевидно, у певицы перелом руки.
Как это произошло — Lida Lee пока что не рассказывает. Однако, очевидно, исполнительница травмировалась неожиданно, что когда ее знакомые и команда слышали эту историю, то были откровенно шокированы.
«Как-то так… У меня гипс был, кстати, один раз в жизни. А это второй. Не знаю, как вам рассказать, что произошло, но в ту ночь все мои знакомые и команда были в шоке», — делится артистка.
Сама же Lida Lee не теряет чувство юмора. Певица обратилась к поклонникам и отметила, что теперь ждет ряд мемов с ней в гипсе, а также показала пример.
«Жду теперь еще таких мем со мной», — обратилась к фанатам певица.
Напомним, недавно Lida Lee удивила признанием о парных татуировках с возлюбленным, шоуменом Даниелем Салемом. Влюбленные на своем теле запечатлевают особенные моменты, которые связаны с их отношениями.