Lida Lee серьезно травмировала руку и напугала фанатов фото в гипсе: "Все знакомые и команда были в шоке"

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

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Украинская певица Lida Lee, настоящее имя которой Лидия Скорубская, серьезно травмировала руку.

Об этом исполнительница рассказала в Instagram-stories. Артистка опубликовала ряд фотографий, на которых показала свою руку в гипсе. Некоторые кадры были сделаны в больнице, где медики и производили осмотр. Очевидно, у певицы перелом руки.

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Как это произошло — Lida Lee пока что не рассказывает. Однако, очевидно, исполнительница травмировалась неожиданно, что когда ее знакомые и команда слышали эту историю, то были откровенно шокированы.

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Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

«Как-то так… У меня гипс был, кстати, один раз в жизни. А это второй. Не знаю, как вам рассказать, что произошло, но в ту ночь все мои знакомые и команда были в шоке», — делится артистка.

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Сама же Lida Lee не теряет чувство юмора. Певица обратилась к поклонникам и отметила, что теперь ждет ряд мемов с ней в гипсе, а также показала пример.

«Жду теперь еще таких мем со мной», — обратилась к фанатам певица.

Мем с Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Напомним, недавно Lida Lee удивила признанием о парных татуировках с возлюбленным, шоуменом Даниелем Салемом. Влюбленные на своем теле запечатлевают особенные моменты, которые связаны с их отношениями.

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