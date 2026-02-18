Lida Lee шокировала, как продюсер требовала у нее удалить ребра ради карьеры

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Украинская певица Lida Lee, настоящее имя которой Лидия Скорубская, шокировала, как продюсер требовала у нее удалить ребра.

Исполнительнице тогда было всего лишь 17 лет. Она хотела стать участницей одного из будущих музыкальных коллективов. Более того, родители Lida Lee уже и подписали контракт с продюсером, у которой было довольно специфическое видение того, как должны выглядеть участницы коллектива. Певица на проекте "Що ДаLee" вспоминает, что та требовала удалить нижние ребра.

"Мне хотели удалить нижние ребра в подростковом возрасте. Мне было 17 лет. Помните, девушку Барби из Одессы, она удаляла ребра, была стройной с идеальной талией, грудью. И вот, хотели сделать такую женскую группу, удалить нижние ребра и сделать грудь", - вспоминает исполнительница.

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Продюсер была для Lida Lee авторитетом. Поэтому, юная певица загорелась этой идеей и пошла разговаривать с родителями. Исполнительница вспоминает, что мама и папа были шокированы услышанным. Наконец, они и отказали дочь от этой операции и объяснили, настолько это рискованно для здоровья. Только со временем Lida Lee поняла, что требование продюсера было ужасным.

"Я прихожу домой и говорю папе и маме. А я готова была на все, потому что какой-то влиятельный человек сказал, что это будет круто. А я как ребенок просто этому поверила", - говорит певица.

