Lida Lee шокировала стрижкой под мальчика и сделала откровенное заявление о своем прошлом

Украинская певица Lida Lee, настоящее имя которой Лидия Скорубская, впервые после перерыва, который длился полгода, вышла на связь к фанатам и порадовала новинкой.

Исполнительница выпустила трек-исповедь, который получил название "Сама". В новой песне артистка поделилась со слушателями, как искала собственное "я", прошла сложный путь трансформации и что ей всегда помогало в трудные моменты.

Кадр из клипа Lida Lee

Особое внимание привлекает клип на песню. Lida Lee кратко пересказала, что происходит за кулисами артиста. Исполнительница показала, как приходится бороться с общественным осуждением, давлением и медийностью.

Певица намекнула, что прошла сложный путь. В частности, она пыталась убежать от образа, который ей создали, найти себя и поверить в собственные силы.

Кадр из клипа Lida Lee

В конце концов, в клипе Lida Lee продемонстрировала, что смогла убежать от прошлого, которое, кстати, сыграл военный шоумен Даниэль Салем, и сделать шаг к новой жизни, которая полна любови к себе и окружающим, без лжи, фальши и бывших демонов .

Кадр из клипа Lida Lee

Также внимание привлекает новый образ исполнительницы. Артистка сняла парик и продемонстрировала свою смелую стрижку под мальчика.

Lida Lee

Напомним, недавно новинкой порадовал популярный певец Cheev. Артист выпустил песню "Таро" и клип на нее, где снялась дочь актрисы Елены Кравец – Мария.

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