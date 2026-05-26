Lida Lee удивила сюрпризом для любимого Салема: певица устроила неординарное свидание
Звездная пара создала совместное художественное воспоминание.
Певица Lida Lee устроила романтическое свидание для своего мужа ресторатора, ведущего и актера Даниэля Салема и показала, как они вместе создавали особое воспоминание собственными руками.
Артистка решила перехватить инициативу после трогательных сюрпризов от любимого. По дороге на локацию она призналась, что очень волнуется из-за своей идеи. Пара слушала музыку в авто, пела и шутила, а сам Салем до последнего не понимал, что именно для него подготовили. Lida Lee лишь намекнула: их ждет что-то, что останется с ними надолго. Интрига держалась почти до самого финала поездки.
«Мне кажется, что это очень прикольная эмоция, потому что это что-то, что мы будем создавать своими руками, а потом оно останется навсегда с нами. Сможем смотреть и вспоминать», — поделилась певица.
Когда пара наконец прибыла на место, оказалось, что Lida Lee организовала для них первый совместный урок гончарства. И для артистки, и для Даниэля этот опыт стал абсолютно новым. Влюбленные настолько увлеклись процессом, что не скрывали эмоций и постоянно смеялись во время работы с глиной.
Салем был приятно удивлен таким форматом свидания, а сама певица призналась, что атмосфера оказалась даже лучше, чем она ожидала. По ее словам, это был не просто романтический вечер, а еще и настоящий релакс и возможность побыть в моменте только вдвоем.
В память о свидании пара создала собственную вазу, которая теперь будет напоминать им об этом дне.
