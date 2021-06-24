Lida Lee в красном купальнике посветила ягодицами на пляже

Артистка устроила горячий фотосет.
Подопечная мультиартиста MONATIK, певица Lida Lee устроила фотосет на пляже в купальнике.
На фотографиях, которые знаменитость разместила на своей странице в Instagram, исполнительница появилась в красном сплошном купальнике и широкополой шляпе такого же цвета. Звезда похвасталась стройной фигурой и аппетитными бедрами.
Также артистка посветила упругими ягодицами на фоне песка и зелени. На купальнике можно разглядеть надпись "Достопримечательность".
В посте Лида объявила о старте конкурса для подписчиков.
Напомним, Lida Lee случайно упала на премии YUNA 2021. Инцидент с артисткой произошел в зрительном зале.