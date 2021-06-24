Lida Lee в красном купальнике посветила ягодицами на пляже

Lida Lee в красном купальнике посветила ягодицами на пляже

Артистка устроила горячий фотосет.

Подопечная мультиартиста MONATIK, певица Lida Lee устроила фотосет на пляже в купальнике.

На фотографиях, которые знаменитость разместила на своей странице в Instagram, исполнительница появилась в красном сплошном купальнике и широкополой шляпе такого же цвета. Звезда похвасталась стройной фигурой и аппетитными бедрами.

instagram.com/lidalee_official

Также артистка посветила упругими ягодицами на фоне песка и зелени. На купальнике можно разглядеть надпись "Достопримечательность".

instagram.com/lidalee_official

В посте Лида объявила о старте конкурса для подписчиков.

Напомним, Lida Lee случайно упала на премии YUNA 2021. Инцидент с артисткой произошел в зрительном зале.

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