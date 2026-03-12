Lida Lee в слезах прокомментировала свою алкогольную зависимость: "Боялась оставаться одна"

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Украинская певица Lida Lee, она же Лидия Скорубская, впервые прокомментировала свою алкогольную зависимость.

Еще в 2024 году поговаривали, что у артистки проблемы с алкоголем. Тогда Lida Lee прямых комментариев не давала, но намекала, что действительно не все в порядке. И вот на проекте "Що ДаLee" исполнительница решила поставить окончательную точку. Певица признала, что действительно имела проблемы с алкоголем. Злоупотреблять крепкими напитками знаменитость начала на фоне того, что разошлась с бойфрендом, потеряла работу и война тоже наложила свой отпечаток. Эмоциональное состояние Lida Lee серьезно ухудшилось. Она считала, что всех подвела и ни с чем не справилась.

"Я хочу поставить определенную точку, потому что я об этом не говорила. Я не готова была к этому. В моей жизни был период, когда бокал вина перерос в нечто большее. Я вышла из отношений, в которых была очень долго, у меня не было работы, война. У меня было впечатление, что я всех подвела, что я не справилась, что на меня возложили много надежд, а я их не выполнила. Я боялась оставаться одна, потому что мне было страшно с собой", - комментирует артистка.

Вспоминая тот период, Lida Lee не может сдержать слез. Исполнительница говорит, что алкогольная зависимость для нее - это слабость, а она же считала себя сильной. Наконец, артистка поняла, что немедленно необходимо что-то менять. Певица прошла лечение и смогла избавиться от зависимости.

"Бутылка для меня - это дно, которое я пробиваю. Для меня это слабость была, а самое ужасное для меня было признать, что я слабая, потому что я всю жизнь была сильная", - добавляет артистка.

Напомним, недавно Lida Lee делилась шокирующей историей из своей жизни. Артистка удивила, как в начале музыкальной карьеры одна продюсерша требовала у нее удалить ребра.