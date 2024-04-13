Lida Lee впервые после признаний в алкогольной зависимости появилась на сцене

Украинская певица Lida Lee, она же Лидия Скорубская, впервые после признаний в алкогольной зависимости появилась на публике.

На днях артистка намекнула, что испытывает проблемы с алкоголем и находится на лечении в реабилитационном центре. После этих признаний исполнительница прекратила выходить на связь, ничего не публиковала в фотоблоге, а старые фотографии удалила.

Впрочем, 13 апреля Lida Lee вышла на сцену. Как сообщил музыкальный портал "Музвар", исполнительница выступила в кабаре "Рояль 21+", а также опубликовал соответствующее видео. Lida Lee и раньше играла в шоу, однако это выступление свежее.

Lida Lee впервые появилась на публике после новостей о ее алкогольной зависимости

Отметим, на днях блогер Богдан Беспалов заявил, что Lida Lee страдает от алкогольной зависимости и находится на лечении в реабилитационном центре. Об этом ему якобы рассказали друзья артистки, а также в подтверждение отправили видео, которое Лида сняла в центре и показала им в личном чате в Telegram. Впоследствии артистка отреагировала на этот слив. Певица призналась, что в самый "уязвимый момент в жизни получила нож в спину от самых близких друзей".

Напомним, недавно певец Женя Галич признался, что страдал от алкогольной и наркотической зависимости. Лидер группы O.Torvald рассказал, как боролся с проблемами.

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