Lida Lee вспомнила кастинг у одного известного продюсера: "Первый вопрос был — поднимите кофточку"

Юной артистке на тот момент было всего 16 лет.

Украинская исполнительница Lida Lee вспомнила, как начинала свою певческую карьеру.

Артистка рассказала, как решила в 16 лет пойти на кастинг к одному известному продюсеру. Поведение мужчины юную певицу тогда просто шокировало. Продюсер сразу поставил Лиду в неприятное положение, когда попросил, чтобы она подняла свою кофточку и показала бюст.

Lida Lee / Фото: instagram.com/lidalee_official

"Я пришла на кастинг к одному известному продюсеру. Я не хотела к нему идти, но чего-то я пошла. Была мала и очень хотела попробовать. Был очередной кастинг. Я пошла, и первый вопрос был не "как вас зовут", не "привет" ", а "поднимите, пожалуйста, кофточку", я в шоке. Это тот был момент, когда я колебалась – развернуться и уйти или сделать то, что просят", — вспомнила исполнительница в интервью "GLOSTER FM".

Артистка не стала называть имени продюсера, однако уточнила, что тогда в комнате было двое мужчин. Она предложила им что-нибудь спеть, но они стояли на своем. Лида просто ушла. Исполнительница убеждена, что это был для нее урок.

Lida Lee / Фото: instagram.com/lidalee_official

"Я понимала, куда я попала, что это большой и сложный путь, где ты отстаиваешь свои границы", — поделилась Лида.

Напомним, исполнительница также рассказала, как переживала разрыв сотрудничества с экс-продюсером Дмитрием Монатиком. В частности, для Lida Lee это стало настоящей неожиданностью.

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