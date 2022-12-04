Lida Lee вспомнила разрыв сотрудничества с Дмитрием Монатиком: "Казалось, что это конец Вселенной"

Певица Lida Lee вспомнила, как переживала разрыв сотрудничества с продюсером Дмитрием Монатиком, произошедшим в июле 2021 года.

Исполнительница вспомнила, что в свое время очень мечтала начать работу с MONATIK Corporation, ведь до этого работала с Дмитрием как бэк-вокалистка.

"Я мечтала об этом сотрудничестве. Я давно работала с Димой и командой как бэк-вокалистка и всегда мечтала о том, чтобы были другие творческие отношения — как артист и продюсер. Дима — это человек, который очень вдохновлял и вдохновляет меня., стиль и он очень круто чувствовал меня как артиста, что именно я хочу нести и как выглядеть», — рассказала Lida Lee в подкасте Gloster FM.

Фото: instagram.com/monatik_official

По словам певицы, тогда она отказывала многим людям, которые предлагали ей сотрудничество и очень счастлива, когда подписала контракт с Монатиком на 10 лет. Для певицы прекращение сотрудничества стало неожиданностью.

"Мы подписали контракт, и я понимала, что на 10 лет в моей жизни есть обязанности. Я подписала сразу все, потому что мечтала и хотела этого. Я отказывала многим продюсерам и многим людям, которые предлагали помощь. Была ли я готова к разрыва контракта?Конечно, нет.Когда прошел уже более года с того момента, как мы расторгли контракт, я понимаю, что все случается.Нам не дают таких испытаний, которые мы не можем пройти.На тот момент мне казалось, что это конец Вселенной .Я просто поняла, что да — выплакалась, собралась, поблагодарила за все, что было и пошли дальше. Это невероятный старт", — вспомнила артистка.

Фото: instagram.com/svitsketv

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