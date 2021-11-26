Lida Lee выпустила новую песню, которую для нее написал экс-продюсер MONATIK

Трек получил название On fire.

Украинская певица Lida Lee порадовала фанатов приятной новостью.

Знаменитость наконец-то выпустила новую песню, которая получила название On fire. Как говорит артистка, она очень ждала выхода этой композиции. В On fire присутствует вся палитра чувств, поэтому трек очень динамичен и чувствителен.

"Для меня этот сингл в определенном смысле зеркало, в которое каждый слушатель может заглянуть и увидеть то, что на самом деле с ним сейчас происходит. Если вы влюблены и счастливы, то вы почувствуете это вдвойне. Если ваше сердце разбито, то надеюсь, что эта песня поможет его исцелить!" – поделилась артистка.

Это первая композиция Lida Lee, которую звезда выпустила после разрыва с ее экс-продюсером MONATIK. Впрочем, интересно, что новый трек для звезды написал Дмитрий еще год назад, когда работал с Lida Lee.

Читайте также: