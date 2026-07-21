Лида Ли удивила признанием о парных татуировках с Салемом и намекнула на сюрприз: "Это наше стоп-слово"

Даниэль Салем и Лида Ли / © instagram.com/daniel_jihad_salem

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Артистка и ведущая реалити-шоу «Любовь на выживание» Лида Ли поделилась подробностями о своих новых татуировках и впервые объяснила, почему одно из парных изображений сДаниэлем Салемом имеет для них особое значение.

Сейчас на теле певицы уже 14 татуировок. Каждая из них связана с важными воспоминаниями или жизненными событиями. В последнее время коллекция пополнилась ещё пятью рисунками. Особое место среди них занимают парные татуировки, которые артистка делает вместе со своим возлюбленным. Более того, один из символов стал для пары настоящим секретным кодом во время ссор.

«У нас с Дэниелом появилась новая парная татуировка — это авокадо. Почему авокадо? Потому что во время ссор это наше стоп-слово. И вскоре с этим словом у нас ещё кое-что запланировано, и это не песня, но пока я не могу рассказать. Скажу только, что мы всех очень удивим. Вообще у нас уже три парных татуировки. Одна из них, как я шучу, — это код от домофона, другая — слово „Схожие“, написанное почерком друг друга. Он написал мне на листочке своим почерком, а я ему — своим, а потом мастер их перенес. Ну и теперь авокадо», — поделилась звезда в интервью «Новому каналу».

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Даниэль Салем и Лида Ли / © instagram.com/lidalee_official

По словам Лиды Ли, она не может выбрать одну любимую татуировку, ведь каждая из них напоминает ей о важном этапе её жизни. При этом решение сделать новый рисунок возникает у неё мгновенно, а ждать свободной записи к мастеру артистке совсем не нравится.

«Любимого тату нет. Для меня они все особенные, ведь у каждого есть свой смысл. Если приходит идея, я уже на следующий день иду к мастеру. И хуже всего, когда у него нет свободного времени в ближайшее время. Я не люблю ждать. Когда понимаю, что хочу новую татуировку, с нетерпением жду этого дня. А после сеанса выхожу невероятно счастливой», — признается звезда.

Даниэль Салем и Лида Ли / © instagram.com/lidalee_official

Напомним, недавно Лида Ли призналась в неидеальных отношениях с Салемом и откровенно рассказала об их эмоциональных ссорах.

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