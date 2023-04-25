Лидер "Антител" Тополя шокировал, что покушались на жизнь участников группы: "Враг может быть везде"

Лидер "Антител" Тарас Тополя шокировал, что покушались на жизнь музыкантов группы.

Как рассказал в своем Instagram артист, это произошло в Париже во время гастролей. Неизвестные выкрутили болты в колесе гастрольного автобуса коллектива. Это могло привести к серьезным последствиям, ведь колесо во время движения отпало. К счастью, благодаря мастерству водителя автобуса "Антитела" не попали в ДТП.

Гастрольный автобус группы "Антитела" / Фото: instagram.com/antytila_official

Когда тебе во время выступления в Париже выкрутили гайки на колесе турового авто. Когда на скоростном европейском автобане качающимся колесом полностью срезало болты, и колесо, отпав, зависло на тормозном диске, нарезая металлическую стружку. Только благодаря мастерству водителя микроавтобус с командой в этот момент не перевернулся и даже удачно остановился до событий, у которых были бы тяжелые последствия. В этот момент ты понимаешь, что бдительность во время войны нельзя ослаблять никогда, потому что враг может быть везде", — сообщил Тополя.

Во время движения у автобуса отпало колесо / Фото: instagram.com/antytila_official

По словам артиста, болты в колесе точно были кем-то выкручены, ведь при оценке повреждений обнаружили характерные царапины. Однако кто это сделал, пока неизвестно.

"Далее дорожные службы, ремонт и оценка повреждений, которые обнаружили царапины при попытке выкрутить свежевыкрашенные диски и болты на колесах. Не знаем, кого "благодарить": соседей-россиян в гостинице, которые, возможно, пришли тихонько послушать наш концерт, или просто неравнодушных "поклонников" нашей деятельности и творчества в Париже, но главное – что все нормально! Все переживем!" – отметил Тополя.

Неизвестные выкрутили колесные болты / Фото: instagram.com/antytila_official

Напомним, участники группы "Антитела" в начале полномасштабной войны встали на защиту страны. Артисты служили на передовых позициях на Харьковском направлении. Однако летом прошлого года музыкантов отозвали с фронта. Тарас Тополя комментировал, почему так произошло и вернутся ли "Антитела" на службу.

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