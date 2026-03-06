Лидер "Без Обмежень" поздравил сына с 8-летием и показал его свежие фото

Сергей Танчинец с сыном / © instagram.com/sergii_tanchynets

Украинский музыкант, фронтмен группы «Без Обмежень» Сергей Танчинец поделился личным моментом и впервые за долгое время показал своего сына Лукьяна. Поводом для редкой публикации стал особый день в семье артиста.

5 марта мальчик празднует день рождения — ему исполнилось восемь лет. По этому случаю певец обратился к сыну в соцсетях и опубликовал несколько фотографий с ним.

Сын Сергея Танчинца / © instagram.com/sergii_tanchynets

«Сегодня пацанчику восемь лет!» — написал Танчинец в своем Instagram, шутливо поздравив именинника и добавил смайл с сердечком.

В комментариях под постом к поздравлению быстро присоединились и поклонники артиста. Фаны засыпали Лукьяна теплыми пожеланиями, желали ему счастливого детства, здоровья и исполнения желаний, а также отметили, что мальчик растет очень похожим на своего звездного папу.

Сын Сергея Танчинца / © instagram.com/sergii_tanchynets

Лукьян один из двух детей музыканта от брака с бывшей женой Анной. Вместе они воспитывают также дочь Анастасию.

Пара была вместе 15 лет, однако в 2023-м объявила о разводе. Причины разрыва бывшие супруги решили не комментировать публично.

Впоследствии в жизни артиста произошли новые изменения. В этом году стало известно, что Танчинец тайно женился на своей возлюбленной — пиарщице Юлиане Корецкой. Пара знакома уже много лет, ведь долгое время работали вместе. Впрочем, когда именно влюбленные официально стали супругами, они пока не разглашают.

