Лидер "Без Обмежень" признался, когда планирует детей с новой женой

Сергей Танчинец и Юлиана Корецкая

Лидер группы «Без Обмежень» Сергей Танчинец, который недавно во второй раз женился, поделился своими мыслями о будущем семьи и детей.

Певец признался, что с новой женой, пиарщицей Юлианой Корецкой, они обязательно планируют пополнение.

Сергей поделился в программе «Тур зірками», что сейчас из-за плотного графика у него есть страх не быть включенным в семейную жизнь, однако в паре они находят общий язык в этом вопросе и планируют детей через несколько лет, когда насущные вопросы решатся, а они сполна получат наслаждение от компании друг друга.

«Обсуждаем. Из-за графика и этого всего "движа" мы пока что… какой-то период времени, год или два, будем наслаждаться друг другом в таком свободном и спокойном… Мы не чайлдфри. Мы оба очень любим детей. И я своих двоих, которые у меня есть, и Юлиана… Мы хотим детей, правда, и они у нас обязательно будут. Но сейчас чрезвычайно плотный график, и было бы нечестно на концерты ездить самому, несмотря на ребенка, который дома с мамой без меня», — объяснил Танчинец.

Музыкант признался, что прошлый опыт дал ему уроки: «Я так уже жил. К сожалению, у меня был такой опыт, когда дети были постоянно дома, а я был постоянно в дороге. И это плохая история». При этом Сергей добавил, что затягивать с рождением детей они не планируют.

Также знаменитость отметил, что свадьбу они решили провести максимально скромно, избегая пышных банкетов.

«Сейчас было уместно провести этот вечер вдвоем, тихо, спокойно. Насладиться этим моментом… Когда мы начали свои отношения, мы уже понимали, что поженимся… Отношения какими были, такими и остались. Для меня. Я не знаю, как для Юлианы», — рассказывает музыкант.

