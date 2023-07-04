Лидер "Без Обмежень" Танчинец попал в больницу: "Мой позвоночник сказал достаточно"

Лидер украинской рок-группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец пожаловался на проблемы со здоровьем и показался на больничной койке.

В Instagram музыкант опубликовал снимок из больницы, где ему ставят капельницы. Как пояснил певец, у него возникли проблемы с позвоночником, из-за чего он не может нормально двигаться. Так что сейчас Танчинец лечится.

"Мой позвоночник , вернее его поясничный отдел, сказал "достаточно" и ушел отдыхать. Ничего серьезного, но нормально двигаться и работать стало уже совсем тяжело", — поделился артист.

Сергей Танчинец / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Коллективу "Без Обмежень" пришлось перенести четыре концерта. Выступления группы в Запорожье, Кривом Роге, Днепре и Александрии состоятся уже в августе.

"Хочу извиниться у всех, кто ждал последующих концертов, но все же мы вынуждены их перенести", — извинился у поклонников певец.

Напомним, на днях певица Оля Полякова жаловалась на проблемы со здоровьем. Артистка заболела во время поездки в Лондон.

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