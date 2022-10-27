Лидер "Без Обмежень" Танчинец рассказал, как его семья обжилась в Японии и почему она оказалась так далеко

Лидер украинской рок-группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец свою семью – жену Анну, дочь Анастасию и сына Лукьяна, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, вывез из Киева.

Сначала Танчинцы поехали к родителям жены в пригород столицы. Но надолго там не остались, говорится в программе "ЖВЛ". Решение поехать было очень правильным, ведь вскоре населенный пункт, где живут родители Анны, оккупировали захватчики. Безопасность для своих дорогих Сергей надеялся найти в родном Мукачево. Но и оттуда их гнали сирены воздушной тревоги.

Сергей Танчинец с женой / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Тогда ни Сергей, ни Анна даже не догадывались, что скоро их объятиям будут препятствовать тысячи километров. Ведь из Польши Анна с детьми отправилась аж в далекую Японию.

"Анна училась в Японии по обмену студентов, она окончила Шевченко как востоковед, и она знает язык. И мы поняли, что ей там будет просто устроить свой быт", — объяснил Сергей.

Как семья Сергея Танчинца обжилась в Японии и как поддерживает связь на расстоянии

Они разъехались по разным направлениям. И чуть ли не впервые за 13 лет отношений Сергей и Анна проживали жизнь врозь: он в Украине волонтерил, пел на благотворительных концертах, привозил парням из ВСУ автомобили, она в Японии обустраивала быт для детей, работала.

В Японии Анна работает переводчиком, а ее дети – 13-летняя Анастасия и 4-летний Лукьян посещают школу и садик.

Сегодня Сергей наблюдает за тем, как растут и взрослеют его дети только с экрана телефона. Разница во времени между Украиной и Японией заставила семью построить график общения.

Расстояние, разница во времени, невозможность заглянуть любимой в глаза не повлияли на отношения пары. Как и 13 лет назад, Сергей для Анны – крепкая опора. Они оба сейчас не строят планы на будущее, а вот мечтать не забывают.

Напомним, ранее лидер "Без Обмежень" Сергей Танчинец рассказал, сколько денег украинские звезды собирают на концертах за границей.

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