Лидер "Без Обмежень" Танчинец рассказал, сколько денег украинские звезды собирают на концертах за границей

Фронтмен группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец в эфире "Сніданку з 1+1" выпустил новую композицию и видеоклип на нее, имеющую символическое название "24/02".

Это первая работа "Без Обмежень" со времен полномасштабного вторжения России в Украину. По словам исполнителя, почти два месяца у музыкантов не было вдохновения писать новые хиты – все силы уходили исключительно на помощь родной стране. За это время певец проехал более 20 тысяч километров, лично переквалифицировавшись в водителя разнообразной гуманитарной помощи. По возвращении в жизнь Сергея выступлений, он наконец-то сумел написать новую песню.

"Дома я начал писать эту новую песню "24/02". Я сначала хотел ее назвать "04:31 24/02", но потом мы поняли, что звучит довольно сложно. Это тот день, который наступил 8 лет назад, но вся Украина почувствовала его 24 февраля. В процессе написания песни мне позвонил режиссер Артем Григорян, рассказал свою идею в новой экранизации. И все совпало, я говорю, что у меня только что родилась песня, ты вовремя позвонил, давай снимать", — подчеркнул Танчинец.

Первая часть видеоработы идет в обратном направлении – реверсе. По словам Танчинца, это говорит о том, что мы хотим все вернуть назад, чтобы войны никогда не было. Время вернуть невозможно, однако путь к победе только один – добыть в борьбе свою государственность.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – 24/02. Двойная музыкальная премьера в "Сниданке"

На днях у "Без Обмежень" был благотворительный концерт в Берлине, с которого Танчинец только что вернулся. За границей группа собирает средства на нужды Украины.

"Дальше продолжаем концертировать и для военных, и давать благотворительные концерты за рубежом, собирать средства. И, конечно же, украинцам и иностранцам в странах, которых мы ездим, рассказывать о ситуации в Украине и о том, что украинцы - сильные, несокрушимые и свободные люди", — прокомментировал певец.

Как говорит Танчинец, на подобных благотворительных концертах звезды собирают более пяти тысяч долларов, однако добавляет: чаще всего речь идет о выступлениях, где не один исполнитель, а несколько. География выступлений бывает разной, не так давно "Без Обмежень" играли на центральной площади столицы Молдовы – города Кишинев. Там группе удалось собрать средства, на которые будет приобретен автомобиль для ВСУ.

Решение выступать за границей было принято из-за опасности подобных мер на территории Украины, ведь каждый день есть угрозы ракетных ударов.

"Я признаюсь, что за границей люди нам радостно помогают. Они очень сильно озабочены ситуацией в Украине. И очень искренне хотят нам помочь. Это встречается и на улицах, и, само собой, в зале", — добавил Танчинец.

Как отмечает исполнитель, во время поездок с небольшими концертами по городам Украины для военных, группа не оставляет свой фирменный бус "Без Обмежень" пустым – музыканты связываются с волонтерами и узнают, что нужно отвести в тот или иной город. Потому с пустыми руками никогда не приезжают.

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