Лидер "Бумбокс" Андрей Хлывнюк поделился редким фото с фронта и показал, как изменился за время войны

Музыкант также рассказал, что перегнал авто для фронта в Украину.

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, с самого начала полномасштабной войны защищающий Украину от российских захватчиков, показал новое фото с фронта.

На странице в Instagram Хлывнюк разместил снимок, на котором изображен в военной форме и в каске. На фотографии артист улыбается и спокойно смотрит в камеру:

Андрей Хлывнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

"16 месяцев гонки за существование украинской нации и государства! Честь знать настоящих! Вечная память павших за будущее детей в европейской семье достойных людей! Рядовой Хлывнюк Андрей Владимирович", – написал под фото музыкант.

Также в сторис своей страницы в Instagram Хлывнюк, у которого есть свой фонд, рассказал, что 7 из 10 его автомобилей для фронта уже приехали во Львов и вскоре отправятся на передовую.

Андрей Хлывнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

Напомним, ранее Андрей Хлывнюк признался, приходилось ли ему на войне убивать россиян. Также музыкант-защитник рассказал, что делает на фронте и что входит в его обязанности.

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