Лидер "Бумбокс" Хлывнюк назвал, при каких условиях снова готов петь русскоязычные хиты

Музыкант эмоционально высказался о своем репертуаре на русском на одном концертов за рубежом.

Лидер группы "Бумбокс", украинский защитник и пилот ударного дрона Punisher Андрей Хлывнюк дал исчерпывающий ответ на то, когда начнет петь свои русскоязычные хиты.

Этот вопрос до сих пор интересует некоторых фанов коллектива, поэтому Хлывнюк расставил точки над "i" относительно своего репертуара на русском. Сделал он это во время одного из благотворительных концертов за границей. Общаясь с поклонниками в зале Хлывнюк неожиданно сказал, что есть определенные условия, при которых он снова согласится петь "Вахтерам", "Хоттабыч" и другие русскоязычные треки:

"Когда настанет то время, когда вы споете свои русскоязычные песни… Да без проблем! Массовое восстание, убийство лидеров Кремля, сожжение нафиг того Кремля, россияне нанизывают головы и сраки этих д*лб*еб*в просто на столбы — и пожалуйста, будут "Вахтерам", все, что вы хотите", — сказал со сцены Хлывнюк.

Хлывнюк неожиданно назвал условия, при которых снова начнет петь русскоязычные хиты "Бумбокса"

Также музыкант сказал к залу:

"Добрые люди, которые сегодня здесь собрались, они, в принципе, космополитичны, как мне кажется. Украина – многонациональное государство на самом деле, и многорелигиозное, и мультикультурное. Вы можете быть представителем любой этнической группы. Под рашистской п...дерацией мы имеем в виду просто определенную территорию, которая оказалась под властью свирепых упырей, конченых дебилов", — отметил Хлывнюк.

Напомним, ранее Андрей Хливнюк высказал свое мнение по поводу того, когда в Украине закончится война. По мнению исполнителя-защитника, война только началась и продлится очень долго. По меньшей мере, на протяжении всей его жизни.

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