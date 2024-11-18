Лидер "Бумбокс" Хлывнюк отказался от престижной международной премии из-за известной скандальной россиянки

Лидер группы "Бумбокс", украинский певец Андрей Хлывнюк, который служит в рядах ВСУ, отказался от международной премии в сфере журналистских расследований и защиты прав человека во всем мире имени Сергея Магнитского.

К слову, музыкант стал лауреатом престижной премии. Исполнитель очень сильно благодарен жюри, что отметили его "вклад в гонку за свободу слова и фундаментальные права человека". О чем Андрей Хливнюк написал в своем Facebook.

"Благодарю всех основателей и жюри влиятельной международной премии имени Магнитского в Лондоне. Вы заметили и отметить мою, по сравнению с другими людьми и фондами, не значительную часть вклада в гонку за свободу слова и фундаментальные права человека, в рамках борьбы за независимость украинского государства", – делится музыкант.

Андрей Хливнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

Однако артист отказался от награды. Андрей Хливнюк отметил, что не может принять премию, когда ее лауреатами также становятся люди, "не уверенные в предоставлении Украине вооружение". О ком именно идет речь певец не назвал. Но, очевидно, речь шла о вдове российского оппозиционера Алексея Навального – Юлии. Кстати, она тоже стала лауреаткой соответствующей премии.

Юлия Навальная публично говорит, что против войны. Однако она не может четко ответить, нужно ли давать Украине западное оружие, ведь, мол, "бомбы поражают и россиян". Кроме того, она считает, что виноват в войне только путин, ведь он ее развязал. Но Навальная не учитывает, что именно россияне с оружием в руках вторглись на украинские земли.

"Как отец двоих детей, которые живут под ракетными ударами и рядовой Сил обороны Украины (отряд ударных БПЛА патрульной полиции Херсона), я не могу получить эту награду вместе с другими лауреатами, которые "не уверены" в необходимости предоставлять моей стране западное вооружение, жизненно необходимое для отражения российской агрессии", — добавил Хлывнюк.

Пост Андрея Хлывнюка

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