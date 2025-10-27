Андрей Хлывнюк, Макс Барских

Реклама

Украинский музыкант, фронтмен группы «Бумбокс» и военнослужащий Андрей Хлывнюк высказался о творчестве своего коллеги Макса Барских и разжег дискуссию между фанатами.

Лидер группы «Бумбокс» в свежем выпуске YouTube-шоу «Критиканти» послушал одну из композиций из нового альбома Барских, но, несмотря на уважение к артисту, отметил, что такой стиль музыки — не его история. Артист отметил, что не осуждает коллегу, но и не остается сторонником такого звучания.

«Я такую музыку не люблю. Ну, это Макс Барских — стадионы, микрофоны… Что я скажу? Он остался собой. Сделано дорого, богато, все нормально. Просто не люблю именно такую музыку. Это мог быть девочка, мальчик, другой исполнитель — просто не мое», — сказал Хлывнюк.

Реклама

Макс Барских / © Пресслужба Макса Барських

Фрагмент интервью быстро разлетелся в TikTok и не остался без ответа самого Барских. Под одним из видео певец коротко, но со смехом, который передавал эмоджи, лаконично написал о Хлывнюке и ведущем Максе Нагорняке: «Сидят две эстетки». Между тем в комментариях мнения пользователей разделились — одни поддерживали Андрея, а другие же стали на защиту своего кумира Макса.

Какой кумир — такие и фанаты. Хлывнюк не сказал ничего обидного, а тут прибежали обиженные, читать противно

А я не переношу «Бумбокс». Поэтому да, каждому свое

Сделан, дорого, много… У Макса есть душа, мудрость, глубина

Что за странные комментаторы. Хлывнюк не сказал ничего обидного, лишь о себе, что он такую не любит. Любите Макса Барских вы — никто не отказывает же

Напомним, недавно блогерша Елена Мандзюк заблокировала экс-«Холостяка» Александра Терена в соцсетях и сделала заявление. Между звездами начались напряженные отношения после некоторых высказываний ветерена.