Лидер "Бумбокса" Хлывнюк отказался переводить русскоязычные хиты и объяснил позицию: "Это мои дети"

Андрей Хлывнюк

Реклама

Украинский музыкант и военнослужащий Андрей Хлывнюк высказался о будущем песен группы «Бумбокс», которые написаны на русском.

Исполнитель поделился, что пока планов на украиноязычный перевод хитов нет. Андрей считает это частью пути, который был в прошлом. Зато он отказался исполнять их на благотворительных концертах «Бумбокса». Кроме того, признался, что из неизданного репертуара также намерен избавиться от русского, потому что этот «язык воюет с нашим».

«Новые песни, которые никто еще не слышал — возможно (переведу с русского — прим. ред.). Не хочу их (бывшие изданные русскоязычные хиты — прим. ред.) переводить. Это мои дети, чего я их буду… Они уже были. Это история, оно произошло. Зачем мне их переводить, если я другой человек? Пишу новые песни. Переводят и переаранжируют песни те, кто новых не пишет. Было и было. Они живут своей жизнью в интернете — супер», — рассказал Хлывнюк в интервью «Бомбардиру».

Реклама

Андрей Хлывнюк

Интересно, что хит «Вахтерам» во время войны уже давно активно обсуждают именно россияне. Они приписали треку вымышленных теорий, которые расходятся с реальностью. В частности, заподозрили песню в популяризации «наркотиков». Артист уже прокомментировал это. Хлывнюк убежден, что таким «вбросом» враг хочет избавиться от присутствия группы «Бумбокс» в своем пропагандистском пространстве.

«Это вражеский вброс. Они сделали это специально, чтобы очернить. Трудно объяснить аудитории, которая до этого слушала этого человека и просила автографы, то надо менять, потому что мы же „нацисты“. Поэтому они вбросили эту фишку, что это песня о „наркотиках“. Еще вены какие-то там… Это просто чушь! Просто трэш. Им удобно. Кто-то посидел, придумал, как заг*мнить эту песню», — пояснил музыкант.

Напомним, недавно Андрей Хлывнюк ошарашил заоблачной суммой, которую ему предлагала политическая сила за агитационную компанию.