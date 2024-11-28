Лидер "Бумбокса" Хлывнюк ответил, что будет с "Вахтерами" и другими русскоязычными песнями группы

Лидер "Бумбокса", украинский певец Андрей Хлывнюк прокомментировал, что будет с русскоязычным репертуаром группы.

Коллектив начал свою деятельность в далеком 2004 году. За это время группа выпустила немало песен, которые стали хитами. Среди них были и русскоязычные, например "Вахтерам". Лидер коллектива Андрей Хлывнюк в интервью "УП" заверил, что с российским репертуаром покончено надолго, а то и навсегда. Артист не позволит себе петь русскоязычные треки, в то время как с территории России ежедневно выпускают дроны и ракеты по Украине.

"Вахтеры" (русскоязычный хит "Бумбокса" - прим. ред.) прилетают каждый день к нам. Вот в Сумы прилетели "вахтеры", убили людей, в Одессу, в Киев. С русскоязычным репертуаром этой группы покончено на очень-очень долго, если не навсегда, я не уверен", - заверил артист.

Андрей Хлцвнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

Андрей Хлывнюк также говорит, что на концертах время от времени просят спеть ту или иную русскоязычную песню. Музыкант на это реагирует резко. Однако у певца есть человек, который вовремя вмешивается и укрощает его нрав.

"У меня всегда есть человек, который мне напоминает, что нельзя лезть в драку, потому что ты артист и это твой концерт. Потому что скажут, что Хлывнюк "обурел" и пытался дать леща кому-то из своих зрителей. У меня есть специально обученные люди, которые говорят: "Андрей, все нормально, ты на концерте, спокойно", — добавил артист.

Напомним, недавно Андрей Хлывнюк отказался от престижной международной премии. Причиной этого стала скандальная россиянка, которая тоже оказалась среди списка лауреатов.

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