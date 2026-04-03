Лидер "Бумбокса" взорвался из-за упреков в мошенничестве от саундпродюсера

Андрей Хлывнюк

Лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк прокомментировал конфликт вокруг несоблюдения выплат и авторских прав на альбом «Таємний код: Рубікон».

Ситуация возникла после заявления автора песен и саундпродюсера пластинки Олега Аджикаева. Он публично заявил об отсутствии прозрачной отчетности и надлежащих выплат за использование созданных треков. Речь идет о материале, над которым он работал как соавтор. По его словам, коммерческое использование композиций не сопровождалось понятными финансовыми объяснениями.

«Оказалось мало, что ж, будет собирать теперь свою долю самостоятельно. Хорошо, что сборы и выплаты можно легко проверить, ведь они давным-давно вышли в безналичный способ оплаты. А вот бросать тень на честное имя группы и называть меня мошенником — это просто смешно», — заявил Хлывнюк на своей Facebook-странице.

Андрей Хлывнюк и Тина Кароль

Музыкант подчеркнул, что все расчеты с Аджикаевым были проведены, а вознаграждение начислялось в соответствии с законодательством — как соавтору музыки. Он также подчеркнул, что финансовые операции оставляют цифровой след, который можно проверить.

Отдельно в конфликте упоминается трек «Безодня», записанный с участием Тины Кароль. Песня также вошла в ее альбом «Найти своих», который вышел в 2020 году. В команде певицы отметили, что имеют все необходимые договоры, подтверждающие законность использования композиции, и ожидают урегулирования ситуации между сторонами.

