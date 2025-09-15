Лидер "Другої Ріки" Харчишин на фоне слухов о тайном романе с Соколовой сделал неожиданное признание

Валерий Харчишин и Янина Соколова

Лидер группы "Друга ріка" и общественный деятель Валерий Харчишин впервые за долгое время приоткрыл завесу личной жизни.

Так, Валерий объяснил, что уже достаточно откровенен в своих песнях, где описывает переживания и эмоции из жизни. По словам музыканта, треки "Другої Ріки" раскрывают детали его жизни, которых не узнать ни из каких интервью. Между тем исполнитель считает бессмысленным "жевать личное" для публики, ведь, по его мнению, сам не является образцом идеальной семьи или безупречного поведения.

"Я в своих песнях достаточно откровенный. Там ничего не скрываю. Кое-что происходит в моей личной жизни, но это не то, о чем хотелось бы говорить. Лучше не вмешиваться в это, чем создавать лишние дискуссии", — отметил Харчишин в интервью Алине Доротюк.

Валерий Харчишин и Янина Соколова / © скриншот с видео

На прямой вопрос о возможном романе с известной телеведущей Яниной Соколовой певец ответил с большой интригой: "Я вчера получил от нее сообщение и вчера дал ответ". Таких слов было достаточно, чтобы оставить фанам пространство для догадок.

К слову, сама ведущая также уже комментировала слухи о романе с музыкантом. Однако ее ответ был также неоднозначен. Янина отметила, что хочет держать личное за семью замками, чтобы фокусировать внимание украинцев на более важных темах сегодняшнего дня.

