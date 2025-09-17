Лидер "Другої Ріки" Харчишин подтвердил роман с Соколовой и сразу ошарашил их разрывом

Валерий Харчишин и Янина Соколова

Лидер группы "Друга ріка" и общественный деятель Валерий Харчишин впервые подтвердил слухи о романе с телеведущей Яниной Соколовой.

Исполнитель на странице в Instagram сделал заявление о личной жизни. Так, Валерий признал, что действительно имел отношения с Яниной. Однако стремился к максимальной приватности пока не начали сплетничать об этом. Поэтому он считает нужным поставить точку в этой истории.

"Это вынужденный "каминг-аут". Мы сознательно публично не объявляли об отношениях с Яниной Соколовой — у каждого были собственные дела, а личная жизнь не нуждалась в медийности. Но молчание порождает сплетни, и в конце концов это начало мешать профессиональной деятельности. Именно так произошло и недавно, когда смысл моего разговора с интервьюером растворился в заголовках. Поэтому делаю это заявление во избежание манипуляций и предотвращения недостоверной информации", — заявил музыкант.

В то же время Харчишин отметил, что эта страница его жизни уже закрыта. Он признал, что отношения с Соколовой действительно имели место, но сейчас завершены окончательно. По словам музыканта, он не хотел бы об этом говорить в будущем, поэтому попросил уважать его личную жизнь. Зато призвал слушать треки группы, чтобы все понять.

"Да, определенный период своей жизни я был в отношениях с Яниной Соколовой. Сейчас эти отношения завершены. Не хотелось таким образом объявлять об отношениях, тем более об их прекращении. Именно поэтому намекал об откровенности в своих текстах, в частности о песне "Залишаю дім" группы "Друга Ріка", которую лично считаю финальным аккордом этой истории", — отметил артист.

Валерий Харчишин и Янина Соколова — что известно об их романе, который завершился

Слухи о романе Янины Соколовой и Валерия Харчишина появились после того, как оба в 2022 году развелись со своими партнёрами. Толчком к обсуждениям стало участие журналистки в клипе "Другої Ріки" на песню "Сьомий день", где она вместе с артистом сыграла возлюблённых. С тех пор в Сети активно обсуждали их отношения, однако Соколова заявила, что не комментирует личную жизнь. При этом она подчеркнула, что у неё есть отношения, но имени избранника раскрывать не будет. В таком же загадочном ключе отвечал и музыкант: он ни отрицал, ни подтверждал роман с ведущей.

Однако ещё в мае этого года Харчишин проговорился в интервью у Марички Падалко и признался, что для него семьёй, кроме родителей, детей и коллег, были также "те люди, с которыми он жил" на тот момент. Вероятно, пара действительно пыталась съехаться, но их пути всё же разошлись. А уже в новом интервью Алине Доротюк артист намекнул, что их общение прервалось совсем недавно. Оба продолжают замалчивать любые подробности, но сделали "каминг-аут". При этом музыкант говорит, что все ответы скрыты в песнях "Другої Ріки".

