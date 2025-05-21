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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
468
Время на прочтение
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Лидер "Другої Ріки" Харчишин высказался о личной жизни после развода

Музыкант поделился видением личной жизни.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Валерий Харчишин

Валерий Харчишин / © YouTube-канал Марічка

Солист группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин высказался о личной жизни после развода.

В интервью на YouTube-канале Марички Падалко артист говорит, что любовь – это основа его вдохновения. И добавляет, что для счастья ему нужен любимый человек, которому будет доверие, уважение и искренние чувства.

Валерий Харчишин / © YouTube-канал Марічка

Валерий Харчишин / © YouTube-канал Марічка

"Для меня любовь, как и было фундаментальным явлением, так она и остается. Я понимаю, что это основа. У мужчины есть меньший список базовых ценностей, чем женщины. У женщины, возможно, 10-20 пунктов, а у мужчины может быть один-два. Мужчине нужно уважение, доверие, любовь — все, мне больше ничего не нужно от женщины", - поделился музыкант.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: ХАРЧИШИН: "Психологи, не слухайте мене"! Про стосунки, діагноз сина й рідню в РФ

Напомним, недавно актер Сергей Кисель впервые рассказал о романе с известной певицей. Артист в течение 20 лет держал это в тайне.

Дата публикации
Количество просмотров
468
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