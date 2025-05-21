Лидер "Другої Ріки" Харчишин закрутил новый роман и неоднозначно высказался об избраннице

Валерий Харчишин / © YouTube-канал Марічка

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Солист группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин закрутил новый роман.

Так, после развода с женой Юлей артист впервые заговорил о новых отношениях, не называя имен. Впрочем, в интервью на YouTube-канале Маричке Падалко он неоднозначно заявил, что эти отношения пока непонятны даже для него самого. Тем не менее, Харчишин добавил, что у избранницы есть дети, которых он относит к своей семье.

"Моя семья - родители, прежде всего. У меня есть дети, собака и кошка, мои коллеги по цеху "Друга Ріка", те люди, с которыми я живу сейчас или жил, и ее дети. Да, я считал, что это тоже моя семья. Пока нынешние отношения не завершены, но относительно них, я бы не хотел сейчас об этом говорить. Я не понимаю их статус", - заинтриговал музыкант.

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Валерий Харчишин / © YouTube-канал Марічка

В то же время Валерий говорит, что любовь - это основа его вдохновения. И добавляет, что для счастья ему нужен любимый человек, к которому будет доверие, уважение и искренние чувства.

"Для меня любовь, как и была фундаментальным явлением, так она и остается. Я понимаю, что это основа. Мужчина имеет меньший список базовых ценностей, чем женщина. У женщины, возможно, 10-20 пунктов, а у мужчины может быть один-два. Мужчине нужно уважение, доверие, любовь - все, мне больше ничего не нужно от женщины", - рассказал музыкант.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: ХАРЧИШИН: “Психологи, не слухайте мене”! Про стосунки, діагноз сина й рідню в РФ

Напомним, недавно актер Сергей Кисель впервые рассказал о романе с известной певицей. Артист в течение 20 лет держал это в секрете.

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