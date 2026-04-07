Лидер "Другої ріки" признался, о чем больше всего жалеет в карьере: "Эта маска была неудобной и отвратительной"

Валерий Харчишин / © ТСН.ua

Фронтмен группы «Друга ріка» Валерий Харчишин признался, почему опыт пения на русском стал для него личным провалом и до сих пор вызывает стыд.

Артист объяснил, что для него и коллектива «Друга ріка» принципиально важным всегда оставался украинский язык. Они сознательно строили творчество вокруг него и не рассматривали другие варианты как основные. Впрочем, один эксперимент все же состоялся. И именно он оставил самые неприятные ощущения. По словам музыканта, это был момент внутреннего дискомфорта, который сложно было игнорировать.

«Когда мы попытались спеть одну песню на русском, мне стало настолько противно. Это было записано в России, когда нас пригласил товарищ, который имел там студию. У меня не было текста, ходил в лесу под Москвой, и мне ничего в голову не лезло. В конце концов я написал на русском языке текст, за который мне стыдно. Я почувствовал себя очень плохо тогда. Я почувствовал себя так, будто я надел одежду, которая не по размеру, и она мне давит. Эта маска была неудобной и отвратительной», — вспомнил артист на проекте «Зі своїми по суті».

Позже музыкант еще раз оказался в подобной ситуации во время одного из сотрудничеств. Ему снова пришлось исполнить часть композиции на русском. Однако на этот раз реакция была еще более категоричной. Работу решили не выпускать вообще, ведь результат не соответствовал внутренним ощущениям артиста.

«Была коллаборация, когда мне пришлось петь с россиянином. Это украинец, но он имеет русскую идентичность. Я решил петь на украинском, а он на русском. Жаль, что мы эту песню не исполняем. Песня неплохая, но человек, в сотворчестве с которым она родилась, к сожалению, оказался подонком», — высказался музыкант.

В то же время в дискографии группы был и совместный трек с российским коллективом ТОКІО, где звучала украинская речь. Несмотря на это, композицию впоследствии убрали из концертной программы из-за позиции соавторов, которые продолжают деятельность в РФ.

Певец резко высказывается относительно любых творческих компромиссов с российским культурным пространством.

В частности, после начала полномасштабной войны он неоднократно подчеркивал, что языковой вопрос в музыке для него стал еще более принципиальным и не подлежит никаким исключениям.

